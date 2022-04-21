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台南議員初選民調結果出爐　朱明宏僅0.1％差距落敗提出複查

▲第1、11選區初選民調支持率數據。(圖：南市黨部提供，下同)

▲第1、11選區初選民調支持率數據。(圖：南市黨部提供，下同)


記者林悅／台南報導

民進黨2022年直轄市議員提名初選民調，21日上午11時30分，由台南市黨部公布第1及11選區民調結果，第1選區由李宗翰、王宣貿、蔡宗翰及沈家鳳勝出，第11選區由郭鴻儀、鄭佳欣及陳皇宇勝出，朱明宏與陳皇宇兩人僅0.1％差距，朱明宏將向中央黨部提出複查。

▲第1、11選區初選民調支持率數據。(圖：南市黨部提供，下同)

民進黨電話初選民調於18～22日起在台南各區陸續登場，由趨勢、典通及大地3家民調機構，在20日晚進行第1選區（後壁、東山、白河、鹽水、新營、柳營）電話民調。有王宣貿、李宗翰、蔡宗翰、沈家鳳、張豪澤、劉米山等6人應選，此次將提名4席，最終由王宣貿總和0.1985支持率及蔡宗翰0.1900兩位新人擠下現任議員劉米山，另獲通過民調則是現任議員沈家鳳0.0948（婦女保障名額）及李宗翰0.2234。

▲第1、11選區初選民調支持率數據。(圖：南市黨部提供，下同)

在第11選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎）方面，由中央黨部、山水及公信力民調機構電訪，參與初選的有朱明宏、郭鴻儀、鄭佳欣及陳皇宇等4位，將提名3席，最終由郭鴻儀0.3886、鄭佳欣0.2188、陳皇宇0.1968支持率通過初選，朱明宏則是0.1958與陳皇宇僅差距0.001未通過。

▲第1、11選區初選民調支持率數據。(圖：南市黨部提供，下同)

朱明宏競選服務處發表聲明，第11選區經過3家民調機構的電話民調，朱明宏與陳皇宇差距僅有0.1%，朱明宏表示他決定向中央黨部提出複查，希望所有支持者靜待並尊重最後的複查結果。

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