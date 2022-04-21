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5大平台愛地球優惠整理　環保餐具、隨行杯精選買一送一

東森購物網響應世界地球日（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網響應世界地球日，精選愛環保商品25折起，並開設環保集點專區。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

環保意識高漲，越來越多消費者在購物時，傾向選擇具有環保及綠色理念的品牌或商品，明天是4/22世界地球日，電商平台加入響應行列，不只推出愛地球優惠，更倡導綠色消費，例如以重複使用取代一次性消耗品，或挑選友善環境的美妝用品，在日常消費也可以展現愛地球的心。

外出自備杯子、餐具，減少一次性消耗品，可以減輕環境負擔，愛護地球從日常生活做起，東森購物網響應世界地球日，精選鍋寶、康寧餐具、BRITA等餐廚品類聯合特賣，推出愛環保25折起，除了有限時爆殺品、指定商品最高回饋20%，其他像是掌廚可樂膳304不鏽鋼保鮮便當盒、OMORY六合一餐具吸管組、御膳坊304全不鏽鋼斷熱雪平鍋20cm、雙飲吸管防燙玻璃隨行杯等商品，更有超值買一送一，推行綠生活又能省荷包。另外，站上也開設環保集點專區，提供多樣精選商品可使用「綠色點數」折抵現金。

蝦皮購物則觀察到站上化妝保養品銷售，不論是材質有機天然，或是堅持不做動物實驗，強調環境友善、天然成分、通過國際環境永續認證的商品，近年越來越受消費者青睞。隨著世界地球日到來，站上精選多家環境友善美妝保養品牌，包括霓淨思、理膚寶水、童顏有機、綠藤生機等，推出愛地球優惠最低下殺6折，愛美的同時，也可以支持永續環保理念。

PChome 24h購物推出「投資我們的星球 綠行動響應Earth Day」活動，五大主題綠購專區包含「投資你的餐桌」、「投資你的美麗」、「投資你的生活」、「投資你的健康」、「投資你的知識」，提供綠行動相關商品優惠。另外，即日起購買「有ㄗㄜˊ商行」社創商品，結帳刷Pi卡或花旗PChome Prime聯名卡，可獲得10% P幣加碼回饋。會員帳戶綁定環保署之環保集點帳戶，每筆訂單還可獲得500綠點，綠點可用於下次消費折抵，每100點可折抵1元。

博客來響應世界地球日（圖／博客來提供）

▲▼自備購物袋採買，做環保也能展現個人時尚。（圖／博客來提供）

博客來響應世界地球日（圖／博客來提供）

博客來也有世界地球日活動，環保主題選書、電子書等數百件商品5折起，主打品像樂扣樂扣Tritan珍奶杯680ml，只要459元，還有304不鏽鋼材質的BLACK HAMMER 304不鏽鋼環保餐具組，現在只賣329元；此外，也精選百款時尚環保購物袋特價189元起，像Kiiwi O! 極厚磅飲料袋 限量彩虹下殺2折、MIKIREL米凱倫原創設計黑夜叢林尼龍防水環保購物袋特價260元，還有充滿台灣味-Sunny Bag x 阿泥空空-很環保紅白收納購物袋，隨手做環保又能展現個人時尚風格。

落實節能減碳愛地球，樂天市場亦精選多項環保選物，並攜手台北節能季推出節能家電專區，推出週一週二好省日，即日起至4月26日，週一週二品牌家電下殺6折起，更與HITACHI、Coway等品牌，針對HITACHI變頻兩門冰箱、Coway 綠淨力雙向循環雙禦空氣清淨機、LG樂金WiFi TWINWash雙能洗（蒸洗脫烘）、IRIS擺動式定時循環扇等祭出家電產品放送優惠。

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