新北爆疫苗荒！　衛生局：最多撐3天「周六起無疫苗可打」

▲民眾施打疫苗示意圖。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情嚴峻，新北市21日新增1000個本土確診案例，創全國首例，民眾紛紛前往施打疫苗，加強保護力。根據新北市衛生局統計，目前新北市疫苗庫存尚餘莫德納4.3萬劑、AZ 2千劑、高端2.1萬劑，以現今每天約2萬5千人施打疫苗計算，衛生局指出，若每人施打半劑「（現在疫苗庫存）可以撐3天」，倘若沒有新疫苗進來，本周六起新北將面臨無疫苗可打。

新北市衛生局統計，3月22日當天施打疫苗共9860人、自4月15日施打疫苗人數倍數成長、共26450人。截至昨天疫苗剩餘數量約6萬6千劑，新北市衛生局估計，倘若沒有新疫苗進來，本周六後新北市將無疫苗可打。

另針對衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議20日拍板，開放6到11歲兒童可以接種莫德納疫苗，兩劑疫苗間隔12周，接種劑量為成人劑量的一半50微克，預估最快5月初開始執行，對此，新北市長侯友宜今天上午受訪說明，目前新北市還有4.3萬劑莫德納疫苗，已經做好調整步伐來因應。

對此，新北市衛生局長陳潤秋今天下午在防疫記者會說明，新北市疫苗庫存還有4.3萬劑莫德納疫苗、1.9萬劑高端疫苗，但是這些全部都在醫療院所，並不是在衛生局，有些醫療院所手上已經打完了，沒有辦法繼續施打，可能需要請民眾找尋其他診所或醫院。

陳潤秋表示，已經向中央反映這個狀況，中央明天會再配送2.4萬莫德納疫苗，以及6千劑高端疫苗給新北市。