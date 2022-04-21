「新冠病毒不算挑戰」　他要指揮中心做好8件事：公衛走到盡頭了

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣本土疫情嚴重，確診數已連日破千，對此，前立委沈富雄提出8建議，更批評衛福部長陳時中是「將帥無能、累死小兵」，沈表示，全球除了習近平還在鐵齒拉不下臉外，大家都已接受或默認要與這病共存，「既要共存，表示公衛已經走到盡頭，可以出場了。」

對於新冠疫情，沈富雄指出，這個病確診者的99.5%是無症或輕症，只有5/1000，需要醫療照護，「這也不是什麼大不了的醫療問題，對台灣醫界不算挑戰！」

沈富雄建議，當前中央疫情管控中心應該做的事如下：

一、開足專責病床

二、備足口服藥

三、剔除擾民而無績效的防疫措施，如小巨蛋操場的實聯制。

四、整頓居家隔離的亂象，不能有雙標或甚至多標。

五、簡化所有流程（包括公文、PCR、救護車…）避免治絲益棼。

六、不要無端誇大此病的嚴重性，如小孩死亡數可能達100。

七、正確預告未來的可能確診數，如以新加坡為例，高峰時確診七日平均數為全人口的0.322%，則台灣應為2300萬×0.00322=7.4萬，打對折也有3.7萬，其他如香港、韓國就是這個數字的3倍，「數字很驚人，但沒有什麼好怕的。」

八、提高疫苗覆蓋率。

沈富雄指出，上面這些頂多只能算是醫療行政，不是醫療問題，「將帥（指揮官）無能，累死一線小兵，嚇壞全國人民，這樣下去，怎有資格當首都市長？」