俄「殘暴傭兵團」驚傳3000人遭殲滅　首領親赴頓巴斯坐鎮

▲烏軍聲稱在頓內茨克殲滅俄軍第70機動步兵團的一個營級作戰群（BTG）。（圖／烏克蘭武裝部隊特種作戰部隊司令部）

記者吳美依／綜合報導

英國下議院外交委員會接獲證據指出，俄國傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）近8000人前往烏克蘭作戰，但卻傷亡慘重，據信高達3000人陣亡，而該組織負責人、普丁親密盟友普里戈辛（Yevgeny Prigozhin）已經親赴頓巴斯前線，監視烏東任務執行狀況。

荷蘭事實查核機構啤酒令貓（Bellingcat）執行董事、俄國首席調查員格羅澤夫（Christo Grozev）向英國國會做出上述陳述。他引述「瓦格納集團」內部人士說法指出，該組織部署烏克蘭的人數遠遠高出西方預期，其中約200人戰爭爆發前就在基輔「偵查並刺殺」政治人物，但任務失敗告終，另外「大量」戰士從白俄搭乘車隊入境，還有一些戰士被派往布查鎮（Bucha）。

據悉，普里戈辛出資經營「瓦格納集團」，有鑑於驚人戰損以及將在頓巴斯展開最新攻勢，已經親赴前線坐鎮。但美國智庫「戰爭研究所」（ISW）指出，「普里戈辛沒有軍事經驗，他是瓦格納集團的組織者及出資者，而非軍事指揮官，可能在頓巴斯協調招募及融資，而非指揮作戰行動。」

▲馬力波機場附近的軍事設施遭俄軍砲擊。（圖／路透）

「瓦格納集團」被視為普丁私人軍隊，在與克里姆林宮保持距離的狀況下，秘密執行任務，他們在2014年俄國入侵烏東期間首次嶄露頭角，此後更在敘利亞、非洲多國等拓展據點。該組織以殘暴行徑聞名，也被西方人權組織指控，與一系列戰爭罪行有關，包括謀殺及性侵。

美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）資深研究員、美國國防大學教授麥克法特博士（Dr Sean McFate）表示，對普丁而言，「瓦格納集團」在敘利亞內戰等衝突展現出的殘忍「是一部分賣點」，「如果你看看布查鎮和其他地方，你會看到和敘利亞一樣的模式。他們在那裡審問、折磨並且斬首人們。」

麥克法特認為，普丁利用「瓦格納集團」達成目標，能替戰場上的過火、失敗的決策及行為找到「似是而非的否認及推諉」，但西方迄今沒有認真看待該組織構成的威脅，遑論追蹤組織成員動向，「這讓他們（俄羅斯）敢把這作為國家擴張和國家利益的策略。」

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