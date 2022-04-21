1篇靠北文曝「教育界小豬」：多位砲友連結女家長　高顏值正宮反擊

▲靠北排球社團有文章爆料小豬版「排球教練」劈腿約砲。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

臉書匿名社團「靠北排球」日前有一篇文章，爆料台南某小學已婚排球教練劈腿、約砲樣樣來，不僅有多位砲友還跟學生家長有「連結」。沒想到這位教練的正宮看到文章後直接高調嗆小三，還在臉書發出多篇「大老婆的反擊」文章。

靠北排球的文章上這樣寫著：「這世代小豬男真多，某台南某某小學教練，劈腿、約炮樣樣來，有婦之夫，管不住自己的小弟弟，潔身自愛一點，太太只是睜一隻眼閉一隻眼，還拍片，真的是...噁心...醒醒吧⋯⋯醒醒吧⋯⋯」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲排球教練的高顏值正宮看到文章後，直接在臉書開嗆小三。（圖／翻攝臉書）

雖然這篇文章沒有指名道姓，但教練正宮一看卻馬上知道就是在說自己先生，直接高調嗆小三說「看顏值就不會輸了⋯你那種顏值送我都不要」，甚至還到學校找小三對質。

沒想到小三看到正宮找上門，還撒嬌的說「學姊，事情真的不是你想的那樣？真的不是真的。」正宮自稱差點就要被她的眼淚騙了，痛批小三「為人師表捵麼可以做出那麼驚人、又裝得那麼可憐的樣子呢？」

▲正宮描述到學校找人得過程。（圖／翻攝臉書）

正宮透露，小三在現場一直要把她拉到房間裡談，不趕在學務處跟她談「沒關係！在不承認沒關係，遲早有一天要面對，敢做敢當！當初你這樣選擇請你現在為了你當初的選擇付出應有的代價。」

▼還有網友爆料該教練跟學生家長也有連結。