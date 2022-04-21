基層壓力大到哭　侯友宜：陳時中說會積極面對

▲新北市長侯友宜。（資料照／ETtoday攝影中心翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情嚴峻，新增確診人數連日破千，新北市長侯友宜日前喊話一線同仁接電話接到哭、打電話打到累，希望減少不必要的行政流程，但指揮中心指揮官陳時中說「開居隔單是地方權責」，引發熱議。對此，新北市長侯友宜21日上午受訪說，確診個案越來越多，所有基層同仁壓力和挑戰當然相對艱鉅，他已經跟陳時中說了，部長也表示理解。

侯友宜今天上午出席2022新北國際永續論壇會後受訪說，其實流程過程中有很多的細項，他也跟陳時中說了，部長在理解基層的聲音以後，也會積極的去面對。

另對傳出有刑警抱怨，疫調數量龐大已非他們能力所能執行，且排擠治安工作，侯友宜直言，確診個案越來越多，所有基層同仁壓力和挑戰當然相對艱鉅，他們辛苦了，所以他一直建議中央不但要簡化流程，包括警察弟兄、疫調等公衛體系簡化，以及居隔規定適度調整等，這些基層聲音都已經反映給部長。

針對地方醫療量能，侯友宜說，新北市在10天前率全國之先啟動居家照護，最重要的是把輕症、重症分流，減輕醫療量能的負擔，目前已經收治2514個居家照護個案，昨天開始陸陸續續解除隔離，都能夠安全、平安地把防疫做好。

侯友宜表示，因為新北市有居家照護分流，現階段在醫療量能足夠、運作順暢，不過面對未來的「大海嘯」，新北市除了居家照護，也會與大台北區的醫療網大家一起來共同面對，同時今天新北市也再開設一個集中檢疫中心，增加集中檢疫的量能，藉此穩住後端醫療量能。