上海重症翻倍增至139例　陸首席專家：大家對「動態清零」有誤解

▲上海首座由辦公樓改造的方艙醫院。（圖／翻攝微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海封城進入第25天，疫情依然嚴峻，今（21）日再度通報新增18495例本土個案，新增8例死亡病例，目前重症患者較前一日數量翻倍，共有139例，危重型患者20例。 大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，大家對「動態清零」有誤解，強調根本宗旨是不讓疫情在當地「生根」。

上海市疫情防控新聞發佈會今日上午舉行，市衛生健康委一級巡視員吳乾渝表示，20日新增2634例確診和15861例本土無症狀感染者。

她指出，截至4月20日24時，在定點醫療機構接受治療的重型患者139例、危重型患者20例。有基礎性疾病的陽性感染者，尤其是老年人，出現重症的風險高。據昨日通報，截至4月19日24時，上海在定點醫療機構接受治療的重型患者有52例。

死亡個案方面，上海20日新增8人死亡，平均年齡77.5歲，最大年齡93歲，死亡的直接原因均為基礎疾病所致。其中2例曾接種過新冠肺炎病毒疫苗，其餘未接種疫苗。

另外，也有越來越多陽性病人康復，返回社區，據通報，20日出院出艙人數達到20297例。吳乾渝強調，康復人員是在定點醫院和方艙醫院連續2次核酸檢測結果陰性，請屬地社區做好接返工作，不允許自行設置進小區條件。

▲離開方艙醫院的康復者不斷增多。（圖／CFP）

對於備受爭議「動態清零」策略，大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友表指出，國內有些人對繼續堅持「動態清零」沒有了信心，甚至有人把「動態清零」與「零感染」混淆，認為現階段針對新的疫情形勢，「動態清零」不可能實現。

他強調，動態清零的根本宗旨就是發現一起疫情，撲滅一起疫情，不讓疫情在當地「生根」，每次疫情發生後，都能在較短時間內撲滅，使得疫情歸零。

他接著指出，在控制武漢新冠疫情後，境內基本消滅了新冠病毒疫情，隨後發生的疫情都是從境外輸入，所以說，「動態清零策略是我國新冠防控的最佳選擇。」

吳尊友再次申明動態清零的「靈魂」，是發現早、控制早，把每起疫情，消滅在萌芽中，把疫情對人民群眾身體健康和生命安全的威脅、以及對社會穩定和經濟發展的影響，控制在最小。