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俄軍「良心阿兵哥」曝戰場真相　媽媽氣炸：你是殺他X的法西斯

▲▼烏克蘭布查(Bucha)女性飽受戰爭摧殘。（圖／達志影像／美聯社）

▲一位俄軍阿兵哥告訴媽媽戰場的真相，卻反而被媽媽臭罵一頓。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

「烏克蘭安全局」最近截獲一段俄軍阿兵哥與媽媽通話的內容，呈現出俄羅斯的國家電視台，正在洗腦國內的每個民眾，即使兒子說出了戰場的真相，還是被媽媽臭罵了一頓。相關內容被一位英國譯者翻譯成英文後，公布在推特上。

媽媽在通話中表示，「兒子啊，不要失去了你的戰鬥意志，如果你看到他們（烏克蘭人）在那裡做了什麼，你正在做的是一件偉大的事情，記住這一點，並且告訴你的每個同袍」。

兒子說，「我們正在做什麼？殺平民、殺小孩？」

媽媽說，「不，你沒有殺平民跟小孩！」

兒子說，「相信我」。

媽媽說，「你殺的是他X的法西斯分子，相信我！」

兒子說，「不」。

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