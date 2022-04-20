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專家發現新物種「深海海怪 」！駭人真身曝　血紅大眼狂伸扭曲觸角

記者葉睿涵／綜合報導

美國一群海洋生物學家最近在加州蒙特利灣（Monterey Bay）發現了一種新型深海環冠水母物種，並將其命名為「Atolla reynoldsi」。這群蒙特利灣水族館研究所（MBARI）的生物學家同時也公開這個新物種的真面目，只見「Atolla reynoldsi」黑紅色的皮層搭上捲曲觸手，讓牠看起來像是一隻張牙舞爪的「深海海怪」，十分駭人。

綜合MBARI聲明與科學期刊《MDPI》最新研究報告顯示，「Atolla reynoldsi」是深海環冠水母Atolla傘下的一種生物，不過「Atolla reynoldsi」與其他親屬不同，牠的體型特別大，從研究團隊收集到的標本可見，「Atolla reynoldsi」的直徑最大可達13公分，是深海環冠水母Atolla中最大的物種之一。

▲▼Atolla reynoldsi。（圖／翻攝自期刊Animals）

▲▼美國生物學家在加州發現新的深海水母物種「Atolla reynoldsi」。（圖／翻攝自期刊Animals）

▲▼Atolla reynoldsi。（圖／翻攝自期刊Animals）

「Atolla reynoldsi」的長相與其他Atolla水母相似，牠有著一個黑色的傘狀體（bell），上面透著數個亮紅色的斑點，讓牠看起來有點像是漂浮在深海中的「死亡之眼」。不過當牠在游水時，傘狀體四周的捲曲觸手又會隨著律動，時而展開，時而收起，像極了一隻張牙舞爪的「深海海怪」，看起來相當驚人。

MBARI生物學家指出，在人類尚未完全摸清的深海中，「Atolla reynoldsi」並非他們唯一接觸到的新物種。在過去的15年內，MBARI的研究人員曾多次觀測到另外2種新物種生物，不過他們仍需進行更多研究來確認進一步細節，「深海和深海動物面臨著越來越多的威脅，我們必須盡快了解深海動物，否則我們將難以保護牠們」。

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