　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

自己人都不想打仗！90%俄人反對侵烏　俄富豪喊話：給普丁台階撤軍

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭至今已近2個月，烏克蘭各地也頻頻傳出俄軍屠殺的殘忍事蹟。最近，俄羅斯富豪丁科夫（Oleg Tinkov）罕見表態，除了痛批俄軍是「狗屁軍隊」、譴責俄羅斯在烏克蘭的軍事行動與「瘋狂的戰爭」無異外，也驚曝俄國有90%人民「反對這場戰爭」，敦促西方國家給普丁撤軍的台階，以盡快結束這場「大屠殺」。

據《衛報》報導，54歲的丁科夫於當地時間19日在Instagram上寫道，「我看不到任何人將從這場瘋狂的戰爭中受益！無辜的人民和士兵正在死去，當這些將軍從宿醉醒來後，他們將意識到他們有的是一支狗屁軍隊。如果這個國家的其他一切都是垃圾，並陷入裙帶關係、諂媚和奴性的泥潭，那我們的軍隊怎麼會好？」

丁科夫也驚曝，「俄羅斯現在當然有10%畫Z的白痴支持戰爭，但說實話，90%的俄羅斯人都是反戰的，克里姆林宮官員對於他們和家人再也不能到地中海度過暑假感到震驚，而商人們正在試圖挽救他們剩餘的財產。」他在文末也用英文向西方國家喊話，要求西方國家給俄羅斯總統普丁一個台階撤軍，以保全他的面子，阻止這場大屠殺。

▲▼俄羅斯富豪丁科夫（Oleg Tinkov）。（圖／IG／Oleg Tinkov）

▲俄羅斯富豪丁科夫公開反戰。（圖／IG／Oleg Tinkov）

丁科夫是俄羅斯最著名的企業家之一，他在2006年創立了丁科夫銀行（Tinkoff Bank）後，近年一直在俄羅斯境外工作。資料顯示，丁可夫曾在2014年的俄羅斯富豪排行榜中排名第15，淨資產為82億美元（約新台幣2400億元），不過其資產卻在2022年跌剩8億美元（約新台幣234億元），而他本人也在俄羅斯攻烏後，被英國列入制裁名單內。

在IG帖文曝光不久後，丁科夫所創立的丁科夫銀行立即發布聲明，聲稱該行不會對丁科夫的「個人意見」發表任何看法，還宣布丁科夫已不再對丁科夫品牌下的所有公司的運營做出決定，「他早已不是丁科夫銀行的員工」。自開戰以來，俄羅斯當局就一直試圖打壓國內反對入侵烏克蘭的聲音，而反戰相關人士還有可能被判處最高15年的監禁。

►這咖「德國製鐵鍋」讓你一秒變神廚！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／桃園4張滿滿足跡　多家KTV、金沙酒店、大潤發
陳時中坦言月底恐單日破萬　柯文哲說「不奇怪」：韓國1天62萬
獨／北市拉麵店廚師「確診未隔離」還去上班！　員工怕爆
本土確診「累計1萬5217例」！　新北破5千分佈曝
快訊／放棄清零！　北市今起「不公布足跡、細胞簡訊」
快訊／北市簡化疫調「5大類才被匡列」　柯文哲：確診自己招
快訊／新北某國小蘭嶼戶外教學　1生確診「107人被留島上」
快訊／「獅子會聯誼」6大2小確診　海量足跡滿3頁
快訊／北市12行政區全都有確診！　「這區79例」最多
LIVE／北市爆471例！　柯文哲最新說明
快訊／高雄獅友「脫罩嗨歌+敬酒」25人群聚 　衛生局要罰了
未來進學校要打3劑！陳時中：生活不想受限就打好打滿
快訊／本土+2386「分佈21縣市」　新北822例最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍殘殺自家傷兵！開坦克「狠狠輾過」影片曝　同袍悽慘躺地

斯里蘭卡示威「警察開槍」釀1死　民生經濟崩潰！每日停電13小時

人妻遭15村民集體虐打！　丈夫懷疑被綠強迫「再婚小王」畫面瘋傳

母女別離43年才相逢！她5歲搭錯車「被領養到瑞典」　靠跨國DNA認親

自己人都不想打仗！90%俄人反對侵烏　俄富豪喊話：給普丁台階撤軍

18歲嫩妹詭失蹤　最後身影超毛！獨站「死亡公路」凝視遠方

親俄名嘴：英國準備用核武攻打俄羅斯　想要俄人從地球上消失

俄終極手段？IMF警告：普丁被逼急恐使出「這招」反制裁

奪命攪拌機！麵包廠爆恐怖意外　22歲女員工遭「詭異壓死」

胸前太宏偉！　正妹「穿普通洋裝」慶生莫名被歧視：大胸錯了嗎

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

和老公差30歲遭酸「為了錢」　妻霸氣回：女人價值自己創造

重機男時速142噴1萬2千元！　他實測質疑「區間測速出包」

李燕「打三劑疫苗」仍確診！親曝身體狀況　粿粿老公范姜彥豐確診...她懷孕急做PCR

戲精柴想吃零食到廁所假蹲　媽被騙傻眼：妳根本沒尿！

俄軍殘殺自家傷兵！開坦克「狠狠輾過」影片曝　同袍悽慘躺地

斯里蘭卡示威「警察開槍」釀1死　民生經濟崩潰！每日停電13小時

人妻遭15村民集體虐打！　丈夫懷疑被綠強迫「再婚小王」畫面瘋傳

母女別離43年才相逢！她5歲搭錯車「被領養到瑞典」　靠跨國DNA認親

自己人都不想打仗！90%俄人反對侵烏　俄富豪喊話：給普丁台階撤軍

18歲嫩妹詭失蹤　最後身影超毛！獨站「死亡公路」凝視遠方

親俄名嘴：英國準備用核武攻打俄羅斯　想要俄人從地球上消失

俄終極手段？IMF警告：普丁被逼急恐使出「這招」反制裁

奪命攪拌機！麵包廠爆恐怖意外　22歲女員工遭「詭異壓死」

胸前太宏偉！　正妹「穿普通洋裝」慶生莫名被歧視：大胸錯了嗎

純潔百合映襯無際海景！北海岸「6處賞花地圖」還有單車順遊路線

Rosé「胸下連開2洞」性感身材太狂　透視水鑽網衣尺度噴鼻血

是爸爸來接！　6貴賓集體擦玻璃「抓門暴動」萌翻網：密集可愛症

九天水餃300公尺降肉！牠餓壞等吃　爸秒塞嘴「一句話讓狗傻眼」

雲林確診+14！居酒屋傳播鏈燒進消防局　龍鳳胎1退燒1無症狀

「時緊時鬆破時鐘」下聯怎對？他神回...網全大讚：高手在民間

俄軍殘殺自家傷兵！開坦克「狠狠輾過」影片曝　同袍悽慘躺地

疫情期助防菌抗疫好物　關山小弟無償製作「小鎮藏寶圖」

柯文哲需要你！北市招募退休醫護日領5000、房務日領1500

台南麻豆消防分隊妙手回春　鬼門關救回民眾

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

國際熱門新聞

男童自帶2陰莖　醫聽1句話果斷切掉大的

86國陰莖長度「台灣鵰」倒數第二！　數字曝光

火星拍到外星人腳印？超清晰照片曝

烏兵中彈卻沒受傷！　2神器擋子彈救命影片曝

10歲女玩大冒險　遭4同學集體性侵

擋下俄軍子彈「防彈神機」型號曝光

烏克蘭坦克「射穿大樓」命中俄國軍車

4男輪姦孟加拉巨蜥！手機搜出人獸性愛片

莫德納Beta雙價疫苗抗Omicron　優於原疫苗追加劑

男把裸女綁方向盤上　直播殺人15分鐘

科技股領漲美股！道瓊收紅近500點

金正恩阿公生日慶　女大生慘被性騷撕破衣

烏曝俄軍通話！下令夷平鋼鐵廠　對馬力波投3噸炸彈

川普勸1句話！澤倫斯基傻眼滿臉問號

更多熱門

相關新聞

親俄名嘴：英國準備用核武攻打俄羅斯

親俄名嘴：英國準備用核武攻打俄羅斯

俄羅斯國家電視台主持人索洛維約夫宣稱，英國正準備使用核武器攻擊俄羅斯，而英方關於烏克蘭大規模屠殺的報導是這項計畫的一環，影響英國人民對莫斯科的看法，把核攻擊正當化，「他們認為俄羅斯應該從地球上消失，包括所有俄羅斯人和俄羅斯文化」。

IMF警告：普丁被逼急恐使出「這招」反制裁

IMF警告：普丁被逼急恐使出「這招」反制裁

日驅逐俄8外交官今離境　被爆負責情蒐工作

日驅逐俄8外交官今離境　被爆負責情蒐工作

北韓疑準備大規模閱兵！動員1.2萬兵力綵排

北韓疑準備大規模閱兵！動員1.2萬兵力綵排

馬力波「136年歷史」造船廠被轟爛　慘況曝光

馬力波「136年歷史」造船廠被轟爛　慘況曝光

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯Oleg Tinkov

讀者迴響

熱門新聞

「陳時中大失職！」　他見一件事心寒了

快訊／今日本土狂燒2386例　另增95境外

男童自帶2陰莖　醫聽1句話果斷切掉大的

孫瑩瑩熱戀保時捷嫩男！一上車就超猴急

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

連5天破千！專家點名3類人別玩了　估120天達共存

本土+2386「分佈21縣市」！新北822例最多

團購球鞋被爆是假貨…破百名網紅道歉　廠商發聲明了！

誤報「新北市遭共軍導彈擊中」　華視道歉

台鐵勞動節　退票免手續費

YT頻道挑戰「沙拉油環島一圈」！

破百名網紅「開團購賣假球鞋」集體道歉！受害者分2派怒了

「算命師說他以後是殺人犯」　媽揪友揍3歲兒

孫協志爆求婚小10歲女友夏宇童！

李燕確診直播「聲音沙啞」　無奈嘆：真的沒想到！

更多

最夯影音

更多
警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？
李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面