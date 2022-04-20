俄終極手段？IMF警告：普丁被逼急恐使出「這招」反制裁

▲外界憂普丁恐利用加密貨幣逃避制裁。（圖／路透）



實習記者蘇敏禎／綜合報導

俄羅斯持續入侵烏克蘭，歐美國家紛紛加重對俄的經濟制裁，數百家企業也相繼撤離俄國，莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）即提出警告，稱該市約有20萬人面臨失業風險。國際貨幣基金組織（IMF）則發出報告表示，包含俄羅斯在內等國家，最終恐利用加密貨幣來逃避國際制裁。

根據《彭博》報導，國際貨幣基金組織表示，「加密貨幣是一種規避稅收和規避國際制裁的方式，受到制裁的國家可能將無法對外出口的能源及資源，透過挖礦來逃避制裁。開採像比特幣及其他加密貨幣的能源密集型區塊鏈，讓自身能源資源貨幣化。而透過這種作法，該國政府也能在交易費用中賺取收入！」

俄羅斯總統普丁先前就曾表示過，「俄羅斯在比特幣開採方面具有競爭優勢」，讓外界不禁懷疑，普丁會不會用這招來逃避制裁。

▲美國及英國監管機關督促管轄範圍內公司的加密貨幣產業，避免俄國使用加密貨幣逃避制裁。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



目前在加密貨幣的交易所，並沒有對此種數位資產方面的問題有相關規則。而對於外界的懷疑，國際貨幣組織表示，美國及英國等國家已提高警惕，各國監管機關皆開始積極督促管轄範圍內所有公司的加密資產產業。以防範俄國試圖以加密貨幣來逃避國際的經濟制裁！

國際貨幣基金組織的新任首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，「對於西方各國的制裁，若有擴大至能源出口，今年可能使俄羅斯國內生產毛額（GDP）減少8.5%，明年則下降至2.3%。到2023年可能導致該國經濟產出縮減17％。」。