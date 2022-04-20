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北韓疑準備大規模閱兵！動員1.2萬兵力綵排　20多架戰機待命

▲▼平壤民眾於4月15日前往金日成廣場參加太陽節活動。（圖／路透社）

▲平壤民眾於4月15日前往金日成廣場參加太陽節活動。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）今年第110周年太陽節（金日成冥誕，4月15日）超出外界預料，並未舉行大規模閱兵儀式，首都平壤僅舉辦燈會、大型晚會等。不過從最近的衛星影像顯示，平壤當局似乎是為了4月15日的建軍節閱兵做準備，平壤美林飛行場集結超過1萬2000名的兵力、20多架戰機等，似乎是正為閱兵進行綵排。

根據《自由亞洲電台》，美國衛星影像公司行星實驗室（Planet Labs）從本月17日所拍攝到的衛星影像進行分析，發現平壤美林飛行場上出現約1萬2000多名以上的兵力集結，訓練場上到處出現疑似是由車輛、或是軍隊所組成的方塊，訓練場西北側的停車場也停滿了許多車輛。

《美國之音》（VOA）在報導中也以行星實驗室的衛星相片分析，指出從17至18日的相片發現，平壤當局動員當地居民前往金日成廣場，拿著花束綵排「團體操」（Card section，根據指揮者只是舉出各種牌，製造各種圖案的集體活動）；而從7至8日拍攝的衛星相片中，也可以看到民眾排成「金日成」、「一心團結」的字句。

至於美國華府熟稔北韓議題的智庫《北緯38度》（38 North）則在報導中指出，從17日的衛星相片可以發現閱兵儀式綵排，18日平壤順安國際機場的照片中則可看到20多架戰機、10多架直升機排在機場跑道上，該廠閱兵儀式綵排動員數千名兵力與多台車輛。

南韓情報當局預估，北韓今年很有可能在25日的朝鮮人民革命軍建軍90周年紀念日上，舉辦大規模閱兵儀式；南韓軍方則指出，北韓夜間動員大規模軍隊、調派軌道車輛與移動式飛彈發射車輛（TEL）進行綵排，因此不排除平壤當局計畫在深夜進行閱兵的可能。

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