親俄名嘴：英國準備用核武攻打俄羅斯　想要俄人從地球上消失

▲BBC記者斯卡爾表示，索洛維約夫這段驚人言論，是18日晚間在國家電視台播出。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯國家電視台主持人索洛維約夫宣稱，英國正準備使用核武器攻擊俄羅斯，而英方關於烏克蘭大規模屠殺的報導是這項計畫的一環，影響英國人民對莫斯科的看法，把核攻擊正當化，「他們認為俄羅斯應該從地球上消失，包括所有俄羅斯人和俄羅斯文化」。

Last night state TV's Vladimir Solovyov suggested genocide accusations made against Moscow were aimed at preparing British public opinion for a nuclear strike by the UK on Russia (with subs) pic.twitter.com/PeOJ1vxLGD — Francis Scarr (@francska1) April 19, 2022

鏡報報導，索洛維約夫（Vladimir Solovyov）是俄羅斯知名親政府人士，並在國家電視台18日晚間所播出的節目當中發表驚人言論。他指出，英國境內播放的入侵部隊在烏克蘭犯下種族滅絕罪行的影像及報導，包括被折磨的人、被摧毀的家園城鎮等，都只是為了影響英國人民對莫斯科的看法，讓人民做好發動核戰的心理準備。

▲烏克蘭基輔郊區布查（Bucha）有許多平民喪生。（圖／路透）



「這是西方最完美無缺的選擇」，索洛維約夫表示，顯然俄方在烏克蘭奪走大批英國教練的性命，「擁有核武器的英國，將會用戰術核武器來攻打我們」。當被問及英國是否能在沒有美國從旁協助的情況下獨自辦到這點，他堅稱，英國、法國均擁有核武，而這對美國來說也是最佳選擇，「有人理解（英國首相）強生的腦子在想什麼嗎？」

索洛維約夫進一步說，「為何他們一直指責我們種族滅絕？因為他們認為俄羅斯應該從地球上消失，包括所有俄羅斯人和俄羅斯文化」。

這並非索洛維約夫首度發表驚人言論。今年3月10日，俄國政論節目「與索洛維約夫晚上有約」一名來賓認為，俄羅斯軍事行動不應止步於烏克蘭邊境，而要繼續往前推進。而索洛維約夫不僅贊同，還引用2000年軍事電影「退伍」（Demobbed）台詞，暗示可能發動核戰，「我們一定會發動攻擊，而且不只一次，全世界都會化為塵土。」

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