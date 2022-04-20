月初才+104例「20號已破2300例」炸太快！他1點怕了：沒準備好

▲國內新冠疫情整個爆發開，炸的速度相當快。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情從15日破千，連著好幾天都+1千起跳，繼19日破1500例（1626例）後，今（20）日直接衝破2千，增幅超過4成，讓指揮官陳時中也示警，預計近期疫情會有大規模展開，但還是希望速度不要太快。這波爆發則引起PTT網友議論，「當初不是說啥月底有望破千？現在才20號就2300」，覺得真的炸太快了。

有網友在PTT的Gossiping板上問卦，「說真的 有想到疫情會炸這麼快嗎？」文中表示，「上個月底3/31，本土+87甚至還沒破百，頂多有人推估，下個月疫情會爆發」，但除了境外稍微鬆綁，並沒有什麼跡象。沒想到才過20天，本土已經單日破2300例。

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想起上週時他聽到有人說，「單日1200（指確診人數）可能是篩檢量極限」，讓他覺得很不妙，因為目前看來根本沒有極限，「也別說啥恐慌不恐慌，現在的人民、政府、政策就是沒有準備好，連疫苗、口服藥等防疫必需品都不夠。」最後他不禁捏了把冷汗，「說真的，大家有猜到疫情會炸這麼快嗎？當初不是說啥月底有望破千？現在才20號就2300了……」

話題一出引來眾人討論，「我是怕月底萬一破五千，很可怕」、「一定更多沒篩的」、「這算慢的吧？看看國外」、「韓國一天確診10幾萬人，也沒像台灣這樣亂」、「清明群聚後，爆發來得又快又猛」、「好像台灣人免疫力全球最弱一樣」、「都沒有管制就是那麼快啊！不然咧」、「有很快嗎？你這篇放好，下個月的今天再看」、「不禁內用、不禁大型集會、不禁任何活動，這麼快意外嗎？」

4月本土病例統計（截至今日共1萬4344例）：

►4月1日+104例

►4月2日+160例

►4月3日+183例

►4月4日+133例

►4月5日+216例

►4月6日+281例

►4月7日+382例

►4月8日+384例

►4月9日+442例

►4月10日+431例

►4月11日+439例

►4月12日+551例

►4月13日+744例

►4月14日+874例

►4月15日+1209例

►4月16日+1199例

►4月17日+1210例

►4月18日+1390例

►4月19日+1626例

►4月20日+2386例

