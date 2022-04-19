出席帛琉海洋大會累計12人確診　外交部：第一時間啟動防疫措施

▲環保署長張子敬率團出席第7屆「我們的海洋大會」。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

環保署長張子敬上周率團赴帛琉出席「我們的海洋大會」（OOC），16日返國後陸續出現確診COVID-19案例。外交部發言人歐江安19日在例行記者會說明，目前累計12人確診，外交部第一時間啟動防疫措施，至於張子敬和各機關政府首長，目前均平安、身體狀況無恙。

歐江安說明，本次由張子敬擔任特使，率團出訪帛琉並出席第7屆「我們的海洋大會」，全團團員及隨團人員在4月16日返國後在機場所進行的PCR，採檢結果陸續出現確診案例。

歐江安表示，4月17日外交部已經向外界說明的2位團員、1位隨團人員及1位駐帛琉大使館人員之外，18日經PCR檢測，再增加2位團員及6位隨團人員確診；總計本次我國代表團出席OOC大會，我方確診人數累積達12位，包括訪團成員4位、隨團人員7位、駐館人員1位，確診人員目前症狀均屬輕症，其他團員及與會者的PCR檢測結果則皆為陰性，目前依照防疫規定在隔離當中。

歐江安強調，外交部在第一時間已通報指揮中心及縣市政府相關單位，依規定啟動防檢疫因應措施並落實人員關懷，外交部將持續密切注意所有團員、機上其他乘客及相關接觸對象的健康情形，加強健康情形監控，維護全體團員健康。