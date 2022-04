學者指美議員警告台勿挑釁陸　外交部還原完整對話：有心人士刻意扭曲

▲美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆14日搭乘美國軍機來台訪問。(圖/外交部提供)



記者杜冠霖/台北報導

淡江大學教授陳一新日前投書媒體表示,美國國會訪問團經常訪問台北,但一見面就警告台灣不要挑釁中國大陸。顯然,美國對蔡政府常對美中關係「搞破壞」已忍無可忍。外交部18日回應,美國聯邦參議院外交委員會主席孟南德茲在台灣期間指出,「我們和台灣一樣,不尋求與中國衝突(We don’t seek conflicts with China, as Taiwan does not seek conflict with China)」,這名學者是錯誤引述及扭曲美國議員們的發言。

陳一新日前投書指出,美國聯邦國會訪問團經常訪問台北,但一見面就警告台灣不要挑釁中國大陸卻非常罕見。即使美國總統與中國領導人舉行峰會,最多也只是說「美國不支持台獨」而已。為什麼這次美國國會跨黨派訪問團要將話說得如此之重,且不留情面?顯然,美國對蔡英文政府三不五時就挑釁大陸,並常在關鍵時刻針對美中關係「搞破壞」已經忍無可忍。

對此,外交部表示,陳一新所指「美國聯邦參議員葛瑞姆(Lindsey Graham, R-SC)率資深美國參眾議員團訪台期間曾警告台灣不要挑釁中國」,相關陳述及個人解讀與事實根本不符。對這名學者錯誤引述及扭曲美國議員們的發言,外交部感到高度遺憾並嚴正駁斥相關不實言論。

外交部指出,美國聯邦參議院外交委員會主席孟南德茲(Robert Menendez, D-NJ)在台灣期間曾明確指出,「我們和台灣一樣,不尋求與中國衝突(We don’t seek conflicts with China, as Taiwan does not seek conflict with China)」。孟南德茲主席的發言僅陳述台灣及美國均無意尋求與中國衝突,並沒有警告台灣的意思,而是在凸顯美國堅定捍衛民主台灣及中國專制政權蓄意破壞國際秩序的事實。

外交部表示,美國參議員的談話,卻遭國內有心人士刻意扭曲事實,錯誤解讀為美國國會議員意在警告台灣不要挑釁中國。這不僅是散播錯假訊息,其扭曲參議員的發言原義,更是不尊重來訪的美國友人。

外交部指出,中國共產黨極權政府相關部門連日針對美國國會議員團訪台發表荒謬評論,已經不足為奇;如今國內某些學者在媒體發表完全不符事實的偏執評論,其錯誤認知容易造成民眾誤導。外交部高度關切有根本事實錯誤的言論,提醒民眾勿輕信不實訊息,也要隨時注意中國假借代理人在台灣發動的認知作戰。