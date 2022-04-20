沒薪水就可領！指揮中心：照顧者補償「居隔每天補助1千元」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

本土疫情連日破千，造成多所學校停課，連帶影響家長需請假在家照顧小孩，衛福部昨指出，針對照顧者補償部分，只要收到衛生局開立的「居家隔離通知書」，符合資格者可申請每日1000元。而指揮中心指揮官陳時中今（20）再度強調，本來有工作，但在照顧期間沒領到薪水者，就可領防疫補償。

「防疫補償金」分為本人被匡列隔離的防疫補償金與照顧者防疫補償：

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－本人須符合之資格

1.接獲衛生主管機關開立居家離通知書

2.隔離期間未領有薪水

3.未違反隔離規定

－照顧者防疫補償需符合之資格

1.照顧生活無法自理（見下表）之受匡列隔離對象

2.受照顧者接受居家隔離通知書

3.受照顧者未違反隔離規定

4.照顧者需原有工作，為照顧而向公司請假或自營作業無法工作

陳時中今也再度強調，照顧生活不能自理者，如國小學童、長照服務之2至8級者、身障者，國高中專科三年級身障者等，若照護者本來有工作，但這段時間沒薪水，即可領防疫補償。

▲▼防疫補償金申請資格及方式相關說明。（圖／取自「衛福部1957福利諮詢專線」臉書）





▲▼防疫補償金申請資格及方式相關說明。（圖／取自「衛福部1957福利諮詢專線」臉書）