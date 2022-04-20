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他疑惑「麥當勞為啥用點餐機」　熟客曝關鍵優勢：還不用給優惠券

▲7月12日維持三級警戒，擬開放餐廳有條件內用，圖為麥當勞。（圖／記者林敬旻攝）

▲麥當勞是大人小孩都喜愛的美食之一。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭卉寧／綜合報導

快速方便、選項多元的麥當勞，是許多民眾喜愛的美食之一。近日，一名網友發現，附近的麥當勞改用點餐機後，反而出現一個詭異現象，導致點餐時間變更長，讓他十分不解，「為什麼要改成點餐機啊？」對此，就有熟客解答關鍵原因。

原PO在PTT八卦板發文指出，自從附近的麥當勞改成只能用機器點餐後，反而還要多派一位店員在點餐機旁，指導顧客怎麼使用，不僅耗費的時間更多，感覺也沒有省到人力成本，令他不禁好奇，「麥當勞到底為何要這樣搞呢？有沒有卦？」

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▲▼雙北於今日8/3開放餐廳內用，在防疫指引下有限度讓顧客於店內用餐飲食。一大早位於林森南路的麥當勞就迎來久違的內用顧客，一杯咖啡一份早餐一份報紙開始忙碌的一天。（圖／記者湯興漢攝）

▲麥當勞近年來引進自助點餐機。（圖／記者湯興漢攝）

貼文發出後引起熱議，不少網友紛紛抱怨，「不能用優惠」、「點餐機超級lag」、「他們自己把菜單設計得太複雜」、「本來三個櫃檯，變成一個櫃檯一個講解」、「點餐機能用甜心卡跟現金結帳的時候再說吧」、「難用死了，用一次就不再用，直接櫃檯比較快」。

不過，也有人緩頰，其實點餐機的好處也不少，「我覺得客製很棒」、「可以不用開口說話，減少飛沫傳染」、「我倒是喜歡點餐機，只是操作要夠直覺」、「老實說一開始用不習慣，但現在已經很熟悉了，覺得還不錯」。

除此之外，還有常客解釋，使用點餐機本來就是趨勢，國外麥當勞已實行許久，既便利又能節省人力，「就省成本啊，人力太貴了」、「那是趨勢，省人力而且還不給你用優惠券」、「長期規劃吧！總是有個陣痛期」、「長久來說是絕對好的，點餐機是正確方向」、「國外都已經實行多久了…台灣這一兩年才改而已，難怪一直沒辦法進步」。

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