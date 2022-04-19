粉紅心型起司太Q！最新「愛心比薩」限量開賣了　爽吃4種澎湃海味

▲超Q愛心比薩來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

愛心比薩又來了！為迎接今年母親節，人氣比薩品牌「必勝客」打造2款全新比薩口味，首推有著浪漫愛心造型的「愛鰻滿!特盛比薩」，一次集結了4款海味包括蒲燒鰻魚、大干貝、大蝦及智利鮭魚，再搭配獨門照燒醬汁，每一口都超罪惡，同步搶吃豪華版「北海道起司海鮮盛宴比薩」，且全都還撒上了超Q粉色愛心起司塊，即日起限時、限量開賣。

必勝客心型「愛鰻滿!特盛海鮮比薩」來了，不僅有著超浪漫愛心造型，還一口氣放進4款豪華海鮮，有日式厚切蒲燒鰻魚、多汁大干貝、Q彈大蝦及炙燒智利鮭魚，再搭配獨家照燒醬汁，澎湃爆表，還吃得到帕瑪森起司、濃郁芝心餅皮、北海道蔓越莓愛心起司組成的三重濃郁起司口感，今年肯定也不能放過。

▲北海道起司海鮮盛宴比薩也撒了粉紅愛心起司塊。

同步搶吃這款「北海道起司海鮮盛宴比薩」，選用智利鮭魚、鮮美干貝、Q彈魷魚條搭配日式醬油、照燒醬汁打造而成，最後撒上愛心造型、使用北海道起司及天然蔓越莓汁做成的粉紅愛心起司塊「北海道牛奶蔓越莓起司」，可愛又欠吃，即日起限時、限量登場。

▲麥當勞「韓風炸雞腿」回來了。

另，麥當勞2020年首度推出的「韓風炸雞腿」也宣布驚喜回歸，使用以先烤後炸、高溫鎖汁的金黃酥脆麥脆雞腿，接著裹上韓國直送「不倒翁OTTOGI正宗甜辣醬」，加入洋蔥、醬油、辣椒粉調製而成醬汁，每一口都能吃到正宗韓味，而這罪惡美味將於4月20日起至5月31日限時42天登場或售完為止，鐵粉把握機會搶吃。

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