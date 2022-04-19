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只賣42天！鐵粉敲碗「麥當勞韓風炸雞腿」回來了　裹甜辣醬太罪惡

▲▼麥當勞「韓風炸雞腿」回來了。（圖／業者提供）

▲麥當勞「韓風炸雞腿」回來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

等到了！2021年最受鐵粉敲碗回歸美食之一的麥當勞「韓風炸雞腿」終於回來了，使用香酥雞腿裹上韓國直送的正宗韓式風味甜辣醬，大口咬下又甜又辣，開胃到不行，4月20日起至5月31日限時42天開吃，今年肯定不能再過錯。

▲▼麥當勞「韓風炸雞腿」回來了。（圖／業者提供）

▲炸雞腿裹上滿滿韓式風味甜辣醬罪惡爆表。

麥當勞2020年首度推出「韓風炸雞腿」，使用以先烤後炸、高溫鎖汁的金黃酥脆麥脆雞腿，接著裹上韓國直送「不倒翁OTTOGI正宗甜辣醬」，加入洋蔥、醬油、辣椒粉調製而成醬汁，每一口都能吃到正宗韓味，而這罪惡美味今年終於再度回歸，4月20日起至5月31日限時登場或售完為止，鐵粉把握機會搶吃。

▲▼摩斯推出新品，世界地球日享優惠。（圖／摩斯漢堡）

▲摩斯漢堡推出2款植物肉新品。

另，摩斯漢堡近日則推出2款植物肉漢堡新品，分別是「摘鮮綠摩力樂活蔬食堡」及「摩力樂活蔬食堡」，特意選用100%植物成分漢堡排，搭配蕃茄、萵苣、千島醬再夾入鬆軟麵包中，提供蔬食新選擇；同步還有「摘鮮綠樂活牛肉堡」及「樂活牛肉堡」，則是把植物肉更換為紐西蘭牛肉，滿足肉肉控。

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