「司法之秤」彰顯我心如秤　敲響正義之音

▲臺灣更生保護會總會捐贈「司法之秤」予高檢署，由蔡清祥部長及羅秉成政務委員敲響正義之音。（圖／臺灣更生保護會提供）

臺灣更生保護會總會為慶祝臺灣高等檢察署（下稱高檢署）成立77週年，特捐贈「司法之秤」予高檢署，並於2022年3月21日舉辦「司法之秤」捐贈儀式。在「司法之秤」紅色布幕揭開時，由蔡清祥部長及羅秉成政務委員敲響正義之音。

法—秤：指「我心如秤，不能為人作輕重」。

理—鑼：象徵「金鑼正心、禮樂刑政、刑期無刑」。

情—圓：謂「外圓內方」、「小大之獄，雖不能察，必以情」。

「司法之秤」捐贈人為臺灣更生保護會常務董事吳東亮董事長及臺北分會主委林炳耀先生，兩位長期投入更生保護業務，不遺餘力，透過捐贈「司法之秤」，期許司法給予人民公平、公開、公正，實現真正的公平正義。高檢署邢泰釗檢察長藉此期待司法人能戮力為公，使司法發揮定紛止爭的功能，於民主社會中，兼顧品質與效率，並彰顯正義，展現便民及重視人性尊嚴的現代化司法。

本次捐贈儀式也邀請創作者銅藝大師吳宗霖講解「司法之秤」的意涵。該作品純手工打造，耗時4年，以秤為軸；秤頂塑神獸之角，以觸不直；秤盤化轉圓鑼，金石之音，正心養氣，內蘊「法、理、情」核心價值，具體呈現檢察官肩負之責任。（本文轉載自臺灣更生保護會《甦活人生2022年4月電子報》）

▼「司法之秤」由國寶銅雕大師吳宗霖耗費4年純手工精心打造。（圖／臺灣更生保護會提供）