原住民族自治法卡關？　原民會：近半國土恐受影響「盼分流立法」

▲原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文2016年代表政府向原住民族道歉，承諾把「原住民族自治法」草案送請立法院審議，本屆國會朝野立委分別提出4版本草案，但行政院迄今未提出對應版本。對此，原民會主委夷將·拔路兒20日在立法院答詢時說，若設置原住民族自治區，將影響現行地方行政區劃，近半國土面積受影響，期盼以分流立法的務實方案，能逐步達成社會各界的共識。

立法院內政委員會今天邀請原民會就「有關推動原住民族自治法進度」專題報告。行政院內政衛福勞動處處長蘇永富說明，「原住民族自治法」草案及「原住民族自治暫行條例」草案已5進5出立法院，但均因屆期不連續未能完成審議，為保障原住民族自治權利，已逐步透過分流立法方式，推動實質民族自治相關法制。

蘇永富舉例，現行透過《原住民族語言發展法》明定原住民族語言是國家語言；《原住民族教育法》則建構族本位教育機制；目前也就原住民族土地部分，也完成《山坡地保育利用條例》、《原住民保留地禁伐補償條例》修法，目前也把「原住民族保留地管理利用條例」草案送請立法院審查，並擬在27日院會審查「原住族健康法」草案。

夷將·拔路兒表示，若各族均依傳統分布區域設置民族自治團體，將影響現有地方政府的行政區劃、權限、財政收支劃分、地方參政權等事項，近半數台灣國土面積受影響，因此，設置原住民族自治區的優先問題不在法案制度的設計，而是社會共識的促成。

不過，國民黨立委孔文吉質疑，「原住民族自治法」草案已5度在立法院審查，最後往往卡在黨團協商程序，他強調，原住民族自治是各國潮流，「自決權」是核心價值；國民黨立委鄭天財也說，蔡英文是唯一宣誓會把「原住民族自治法」草案送進立法院的總統，呼籲原民會應拿出勇氣、魄力，勇對做對的事。

民進黨立委伍麗華則說，目前各界對原住民族自治想像仍不同，建議原民會應啟動分區座談會；夷將‧拔路兒允諾，將在今年啟動16族討論自治藍圖。

根據原民會書面報告資料，2003年到2008年，前總統陳水扁執政期間，行政院提出「原住民族自治區法」草案，未獲得當時立法院多數席次的國民黨支持，以致未能完成立法；2008年至2016年，前總統馬英九執政期間，行政院提出「原住民族自治法」、「原住民族自治暫行條例」等草案， 國民黨雖在立院席次絕對多數，仍未能完成立法。