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達瓦蘭部落驚豔之旅！拜訪由孩子們獨當一面的野地食房

▲南台灣深山裡，有一座野地食房，這一集的《部落抓風味》就用鏡頭帶大家一探究竟。（影／ETtoday）

▲▼部落抓風味,送愛到部落,東森公益,政大,原民會,北排灣族,屏東大社,達瓦蘭。（圖／記者張惠媛攝）

▲這一集的《部落抓風味》走入屏東大社的達瓦蘭部落，學習北排灣族的山林智慧。（圖／翻攝自影片，下同）

記者張惠媛／綜合報導

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猶記得2009年莫拉克風災，全台發生多處淹水、山崩與土石流，山區更是受到重創，屏東大社的達瓦蘭部落就是其中一個，在風災後族人遷移到山下的禮納里社區，但還有不到十戶的族人堅持在舊部落生活，這一集的《部落抓風味》，主持人小艾就帶著鏡頭前的觀眾，一起走入屏東大社的達瓦蘭部落，學習北排灣族的山林智慧，深山裡的野地食房，是他們對外溝通的管道，透過在地食材製成的料理，將族人的心血呈現在遠道而來的訪客面前。

▲▼部落抓風味,送愛到部落,東森公益,政大,原民會,北排灣族,屏東大社,達瓦蘭。（圖／翻攝自影片）

由東森集團攜手國立政治大學和原民會，共同製作的原住民文化紀錄節目《部落抓風味》，每一集都會走訪全台各地原住民部落，透過主持人小艾與西餐主廚小曼的介紹，從在地生活、自然景致，一直到新鮮農產、部落美食，應有盡有，彷彿跟著鏡頭一起旅行，更對台灣豐富的原民文化讚嘆不已。

▲▼部落抓風味,送愛到部落,東森公益,政大,原民會,北排灣族,屏東大社,達瓦蘭。（圖／翻攝自影片）

這集走訪曾受莫拉克風災影響的屏東大社達瓦蘭舊部落，族人武棟帶著部落孩子們，留在舊部落承接這片土地，並讓孩子們獨當一面經營野地食房，從接待、料理，到外場服務，全都是年紀輕輕的孩子們一手包辦，除此之外還有部落導覽，其餘時間還要下田種植農作物。一群十幾歲的年輕人，因著這片大自然餽贈的土地，將北排灣族文化不斷傳承，「小孩子讀書也都講國語，我們的語言文化幾乎都消失，回來部落之後，意識到跟老人家無法溝通，所以想要傳承，就開始讓孩子講母語。」

▲▼部落抓風味,送愛到部落,東森公益,政大,原民會,北排灣族,屏東大社,達瓦蘭。（圖／翻攝自影片）

看著部落孩子們帶著訪客在部落中進行導覽，將自己的文化重新闡述，讓老人家相當感動，而位於深山的「野地食房」，也是孩子們結合先人智慧的心血結晶。在達瓦蘭部落，芋頭跟小米是這裡的主食，也是最在地的美味關鍵，小艾來到部落，跟著部落耆老還有孩子們一起採收芋頭、紅藜，摘野菜、製作料理，每一個環節的細膩程度都讓小艾驚豔：「我17、18歲的時候根本不可能這麼獨立，他們都可以獨立完成自己的工作，把野地食房經營得很好，太佩服了。」

▲▼部落抓風味,送愛到部落,東森公益,政大,原民會,北排灣族,屏東大社,達瓦蘭。（圖／翻攝自影片）

西餐主廚小曼也來到部落教孩子們製作麵包，在與達瓦蘭的孩子們相處後，她分享：「體驗過不同的文化之後，可以更了解背後的意涵，才能自然而然地學習，碰撞出精彩的火花。」看著孩子從零到有製作小米刺蔥麵包、發揮創意料理的香料醃肉，還有用地窯烘烤的芋頭⋯⋯，道道都蘊含北排灣族的古老智慧，也是最美味的在地佳餚。

▲▼部落抓風味,送愛到部落,東森公益,政大,原民會,北排灣族,屏東大社,達瓦蘭。（圖／翻攝自影片）

想要一睹深山裡的野地食房，看看達瓦蘭的孩子們如何獨當一面成為部落中的支柱，敬請鎖定本週六（4/16）晚上九點ETtoday、週日（4/17）原民台及華視，一起探尋深山中的舊部落文化，享受「原」味十足的北排灣族佳餚。

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