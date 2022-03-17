《部落抓風味》前進佳暮部落　將滯銷農產製成麵條變身暢銷商品

▲《部落抓風味》第三集前進屏東佳暮部落，體驗小米文化。（圖／翻攝自影片，下同）



記者張惠媛／綜合報導

東森集團攜手國立政治大學和原民會一同製作原住民文化紀錄節目《部落抓風味》，由泰雅族姑娘小艾和西餐主廚小曼，帶領觀眾走入全台各地的原民部落，每一集都深入探訪不同地區的在地部落文化，讓觀眾透過鏡頭一起身歷其境、體驗原鄉之美。《部落抓風味》第三集前進屏東佳暮部落，主持人小艾不僅參與了紅藜麵條製作，看著在地人將原本滯銷的農產品，加入創意後，搖身一變成為暢銷商品，更深入了解魯凱族的小米文化、探訪百合園區，讓她深深體會到族人和耆老努力傳承文化的感動。

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屏東佳暮部落，位於三地門部落和霧台部落中間，沿著隘寮溪而居的在地人，天天都可以看著山林溪流景致醒來，是都市人夢寐以求的生活風景。第一站兩人來拜訪產業達人大雄，跟大雄學習製作麵條的撇步，大雄製作的麵條使用了紅藜與紅龍果，「這裡的農民很多人在種紅龍果，如果滯銷我們就用它做加工、把紅龍果加到麵條裡面，山上地處偏遠，大家多半務農，好的農產品如果滯銷我們就加到麵條裡，麵條曬乾後好保存，我們就不用急著脫手。」因此，大雄的麵條裡，不只會有紅龍果，偶爾還會有南瓜跟在地的新鮮農作物，這次製作的紅璃紅龍果麵條，香氣十足還帶有天然的清甜，這些都是手工製作、耗時費工，卻充滿濃濃的在地滋味。

來到佳暮部落，當然要體驗魯凱族的小米文化，小米收穫祭到來，就是族人們的大事，人人都要準備回去迎接新年，而魯凱族傳統文化「揹小米」就是由在地人一起接力將豐收的小米扛回家，別看小米外型小巧，這一大袋可是有兩百多公斤，由於部落的田地會由大家一起共同收成，部落的長輩也耳提面命，「部落就是要互助」，因此揹小米文化不僅是歡慶豐收的盛事，更是象徵部落團結力量的重要習俗。除此之外，收穫祭更是為了感謝神賜予豐收，所以在收穫祭上，一定要有小米酒，「小米酒是祭祀神靈祖先的聖品，很重要、一定要有！」部落裡的耆老說道。

過去部落青年人口外流嚴重，高齡化和文化傳承上都遇到不少困境，但近年來許多年輕人都紛紛回到部落，除了帶著對家鄉的熱愛、更肩負起文化傳承的責任，「可以跟其他的青年還有長輩一起學習這些原本就應該要學的文化，不管從什麼時候開始都可以，把握可以從他們身上學到任何東西的機會。」部落青年邊幫忙準備收穫祭，邊與小艾吐露心聲。

▲▼由東森集團攜手政大製作的原住民文化紀錄節目，每一集深入探訪不同的部落，讓觀眾透過鏡頭看見台灣之美。



收穫祭由每一鄰的鄰長率領居民出席，雖然有很多人已經不住在這裡，但是在每年的收穫祭都還是會攜家帶眷回到部落，因著部落文化而與家鄉有著深厚連結，讓部落耆老表示：「部落還是有希望的。」文化傳承，是一件人人都可以參與的事情，無論是投身其中、或是從旁支持，又或是讓部落文化更加發揚光大，都是一種方式，東森集團和國立政治大學製作的《部落抓風味》，也為部落和部落外的人搭起了橋樑，用節目將在地文化帶到每個人的面前，精彩內容請鎖定本週六（3/19）晚上九點ETtoday、週日（3/20）原民台及華視，一起看見台灣之美。