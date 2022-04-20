最火零嘴「辣條」均漲20%　陸網友心碎：小時到長大都吃不起

▲大陸辣條漲價 。（圖／翻攝 百家號微觀學社）

記者任以芳／綜合報導

大陸民生物價開始調漲，辣味零食中CP値最高的辣條也要漲價。近期兩家辣條龍頭企業衛龍、麻辣王子宣佈原物料上漲，必須上調產品價格，平均漲幅1元到5元，大約是15%到20%左右。不少大陸網友表示，「沒想到小時候吃不起的東西，長大也吃不起了。」

綜合大陸媒體報導指出，市場上最熱賣的辣條業者衛龍、麻辣王子宣佈上調產品價格。麻辣王子發文稱，110g 麻辣王子從 每包6 元 漲價到 7 元（單位：人民幣，同下） ，550g 盒裝麻辣王子從 每盒24.9 元 漲價到 29.9 元 ，新價格從 5 月 1 日起開始執行。「這兩款產品的價格分別上漲 1 元、5 元，漲幅分別為 16.7%、20.1%。」

麻辣王子兩款產品分別上漲 1 元和5 元，換算台幣是4.5元到22元，漲幅分別為 16.7%、20.1%。業者解釋，自 2022 年以來，受全球大宗原材料價格持續上漲的影響，糧油食品價格屢創新高，產品原材料像是菜籽油、面粉、辣椒花椒、香辛料、包材成本也不斷上升。

▲大陸多種原物料漲價，導致國民零嘴辣條漲價 。（圖／翻攝 百家號微觀學社）

另一家辣條龍頭企業，赴港 IPO 的衛龍今年「第二次」發布部分產品調價通知公告，同樣也是原材料價格上漲，對部分產品出廠價和建議零售價進行相應調整，於 2022 年 4 月 18 日起執行新價。

大陸物價繼可樂、薯片、泡麵漲價後，國民零嘴「辣條」也漲價。不少大陸網友說， 「 小時候吃不起的東西，長大也吃不起了 」、 「工資能漲多少 」。也有網友表示理解，「一塊錢的成本我出了，希望質量能跟上」、「 這個合理漲價非常正常，畢竟原材料都漲價 」。

大陸新零嘴「辣條」主要銷售是校園周邊的商鋪，中小學生是最大消費的主力，隨著消費升級，辣條進入大型商場、超市。原本吃辣條的未成年人長大繼續延續飲食喜愛，十多年來小小辣條撐起「百億級賽道」。根據《2020-2026 年中國辣條產業發展態勢及投資盈利分析報告》顯示，到 2026 年，大陸辣條行業市場規模有望達到 949 億元。