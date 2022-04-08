冷氣漲幅達2000元　家電展推促銷買空調送微波爐、空氣清淨機

▲家電展品牌主打冷氣促銷，買空調送小家電 。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

去年因疫情宅家經濟發威，家電成熱門購買指標，今年即將邁入夏季，冷氣早販也從3月陸續開跑，但品牌業者表示，去年承受一整年原物料與運費高漲壓力，今年其實空調在1至3月，各家品牌已紛紛調漲500元至3,000元不等，今年以貨物稅補助加上贈品促銷誘客出手，要添購家電的消費者建議早下訂以免安裝塞車。

家電展今起於世貿一館開跑，適逢即將邁入夏日，空調成熱門品項，根據統計台灣空調每年銷量達100萬至120萬台，今年初已調漲售價，幅度約在4％至5％左右，約莫單台要貴上500元至3,000元不等，品牌業者主打聯網科技、一對多技術、高CP值搶客，加上政府今年連續3年補助節能1級產品2,000元貨物稅減免，LG、奇美與東元均推出贈品優惠。

LG表示，旗下全系列LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調新品於展場完整展示，現場購買雙迴轉變頻空調一對多指定機種，登錄就送市價5,290元的NeoChef智慧變頻微波爐(MS2535GIS)，且特定機型至官網完成申請流程，還可享受免費一次尊榮大使到府服務，包括協助家用物聯網LG ThinQ App設定教學，讓使用更容易上手。

奇美表示，針對家電展場推出「福虎報喜．這夏有禮」，消費者購買奇美變頻冷暖1級空調2.8kW以上指定機型，即可享有家電好禮5選1，包括16吋DC直流風扇(DF-16G1ST)、空氣清淨機(S0300T)、20L全自動轉盤微波爐(MV-20C0PK)、18L雙層玻璃電烤箱(EV-10C0AK)、手持強力氣旋吸塵器(VC-HMDP），另搭配政府「貨物稅退稅」最高可再省2,000元。

東元家電則在展場推特別優惠，消費滿1萬元，即可獲200元禮金摩斯卡，即起至4月底止，家用空調再推好禮7選1優惠，購買家用效能2.8kW以上特定機種，可從空氣清淨機、蒸氣烤箱、16吋遙控風扇、4人份電子鍋、5公升控溫熱水瓶、活氧抗菌包或市價3,600元的冷氣服務保養中擇一贈送。