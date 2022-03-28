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台灣真正貴的「民生物資」是啥？網點名它：默默貴很久了

▲▼颱風前夕 大賣場 民眾採買蔬果 泡麵等民生用品 大潤發。（圖／記者屠惠剛攝）

▲現在國內物價齊漲。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者隋昊志／綜合報導

台灣物價近年不斷上漲，許多民生物資都隨之調整價格，這讓不少民眾大喊吃不消，也有網友發現，其實有一樣「民生物資」已經默默貴了很久，好奇利潤到底有多少？

有網友在PTT女板（WomenTalk）發文表示，真正貴的民生物資應該是麵包吧，而且已經貴非常久了，有的麵包價格直逼便當，就連傳統的麵包也是要3、40元起。原PO認為，單吃一個麵包吃不飽，吃兩個又覺得乾脆去買便當，吐司的話就更不用說了，這也讓他好奇，「麵包的利潤有沒有超過5成啊」？

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▲萬物皆漲，有網友認為麵包其實已經默默漲價很久了。（圖／翻攝自PTT）

▲網友認為麵包現在真的很貴。（圖／翻攝自PTT）

PO文引起不少網友認同，紛紛留言表示，「台灣的麵包不是讓你當正餐吃的」、「麵包貴在產出數量跟成本不符合比例」、「不知道貴什麼」、「昨天買顆酸種麵包160、可頌60，加個蘋果派就400了，真的有點貴」、「要吃到一天所需蛋白質，花的錢就嚇死了」、「麵包真的越來越貴了，現在都只買吐司」、「麵包都買超商即期65折的」。

▲▼吐司,早餐,麵包。（圖／翻攝自pixabay）

▲有網友認為麵包其實已經默默漲價很久了。（示意圖／翻攝自pixabay）

但也有鄉民持不同看法，「台灣小麥都是進口的啊，當然不便宜」「台灣的麵包是朝向蛋糕那種精緻食物發展的」、「台灣麵包比較偏向點心取向吧」、「麵包貴很久了，今年其他東西漲了一波後，反而覺得麵包還好了」、「還好吧便當都100起跳了」、「還有看到10元麵包啊」。

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