陸新能源車售價紛紛調漲　工信部：將推動原物料價格盡快回歸理性

▲原物料成本上升，導致新能源車紛紛調漲售價。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸新能源車廠近期紛紛調漲售價，主因為原物料成本上升。對此，大陸工信部19日表示，將適度加快國內資源開發進度，會同有關部門堅決打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當競爭行為，推動原材料價格盡快回歸理性。

大陸工信部新聞發言人、運行監測協調局局長羅俊傑指出，中國新能源汽車產業發展取得了積極成效，已經累計推廣1033萬輛，突破了一千萬輛的大關，成為引領全球汽車產業電動化轉型的一個重要力量。

不過，羅俊傑也提到，產業發展近期面臨著疫情衝擊、原材料漲價、晶片短缺等問題的挑戰依然存在，穩定運行還是面臨著很大的壓力，需要各界共同努力推動解決，「綜合看，中國新能源汽車產業已經進入了一個規模化快速發展新階段，預計判斷今年將保持高速發展的態勢。下一步，將堅持系統觀念、統籌發展和安全，深入實施《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》。」

羅俊傑說，工信部將完善政策支持，盡快研究明確車購稅優惠延續等支持政策，優化「雙積分」管理辦法。根據雙碳目標「1+N」政策體係要求，組織編制汽車產業低碳發展路線圖，為行業企業提供指導。

羅俊傑還說，工信部將促進跨界融合，推動電動化與智能網聯技術融合發展，進一步提高動力電池安全、低溫適應等性能，加快5G、車路協同的技術應用，持續提升新能源汽車產品質量和駕乘體驗。

羅俊傑進一步指出，工信部將促進推廣應用，持續開展好新能源汽車下鄉以及換電模式試點工作，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點，會同相關部門加快推進充換電設施建設，推動實現信息共享、統一結算，不斷提高充換電的便利性。

羅俊傑強調，工信部將強化穩定運行保障，適度加快國內資源開發進度，會同有關部門堅決打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當競爭行為，推動原材料價格盡快回歸理性。發揮汽車產業鏈供應鏈暢通協調平台作用，努力保障零部件生產供應。也要注意強化資源統籌佈局，堅決遏制盲目投資、重複建設。