澎湖西嶼鄉公所涉弊！鄉長許月里聲押　夫5萬交保候傳

記者陳洋、莊智勝／澎湖報導

澎湖縣西嶼鄉鄉長許月里即將2任屆滿，不料在準備轉戰縣議員選戰之際卻爆發弊案，廉政署南部調查組昨(19日)跨海搜索，認定西嶼公所工程採購有舞弊嫌疑，檢方因此向法院聲請羈押許月里及公所承辦人員、許月里丈夫劉男涉嫌洗錢，諭令5萬元交保候傳。

▲澎湖縣西嶼鄉鄉長許月里。（圖／翻攝西嶼鄉公所官網）

澎湖地檢署今(20日)發布新聞稿指出，法務部廉政署南部地區調查組接獲情資顯示，西嶼鄉之工程採購有舞弊嫌疑，遂報請本署檢察官陳建佑指揮偵辦，經過專案小組1年來之追查，認時機成熟，向法院聲請搜索票獲准，於19日上午執行搜索，共計搜索含高雄及澎湖西嶼鄉鄉公所、工程行、許月里之住居所在內之21個地點，另帶同許月里等12人、證人5人進行訊問。

經檢方漏夜偵訊，認定許月里、陳姓公所承辦人員涉犯貪污治罪條例之收受賄賂、刑法洩密等罪犯嫌重大，且有勾串、滅證、逃亡之虞，爰向法院聲請羈押禁見；另廠商等5人則涉嫌借牌圍標、行賄而犯政府採購法、貪污治罪條例等犯罪嫌疑重大、許月里丈夫劉男涉嫌洗錢防治法，惟無羈押之必要，分別諭令交保新臺幣5萬元候傳。

澎檢檢察長張春暉重申，各公家機關有採購需求時，務必遵守相關法規，勿便宜行事，獲取不法利益，若有不法情事，本署檢察官將全力偵辦，維護轄內公務體系之廉潔。