2台北女飛澎湖確診！4阿兵哥與「染疫八大妹」足跡重疊　PCR結果曝

▲澎湖爆發疫情。（圖／澎湖縣政府提供，下同）

記者閔文昱、陳洋／澎湖報導

澎湖昨（18日）新增2例確診，都為20多歲女性，由於2人都在八大行業工作，澎湖縣政府不敢大意，緊急進行疫調與足跡調查。為此，有4名阿兵哥與八大妹足跡重疊，昨晚到三總澎湖分院採檢，所幸採驗結果均為陰性。另外，澎湖縣政府19日公布新增3例（含18日第4例確診案例）確診個案公共場所足跡，3例均屬輕症，意識清楚，病況穩定，環保局已完成公共場所足跡清消。

澎湖縣18日出現今年第3、4例確診案例，2人是同在馬公八大行業工作的同事，都在「皇家海洋貴賓KTV」工作。澎縣府19日公佈第4例公共場所足跡，為天天開心KTV、7-11澎技門市、24H自助洗衣澎科店，澎湖縣長賴峰偉已要求匡列相關接觸者，並指示環保局進行公共場所足跡清消。

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除了第4例八大女以外，澎湖18日晚間還有2名從台北來的同團女遊客確診，成為澎湖第5、6例案例。澎湖縣政府發言人陳其育19日表示，第5例遊客為20餘歲女性，4月16日來澎湖旅遊前曾出現呼吸道症狀就醫，4月17日搭乘華信航空AE-363班機上午7時45分自松山前往澎湖。

陳其育指出，該女18日獲知4月14日於桃園同時段用餐友人確診，於是自行購買快篩檢測陽性，隨即通報衛生局，安排採檢PCR陽性，CT值14.3，已注射兩劑疫苗，目前收治部澎專責病房，意識清楚、病況穩定，匡列居家隔離20位。

陳其育透露，第6例遊客為第5例公司旅遊團友人，20餘歲女性，因4月18日同行友人（第5例）確診，因此安排至部澎採檢，PCR檢測陽性，CT值25，屬輕症，已注射兩劑疫苗，19日上午出現喉嚨不適，目前已收治部澎專責病房，意識清楚、病況穩定。

陳其育提醒，第5例及第6例為來澎湖旅遊同行友人，2名確診者足跡皆為港口土魠魚羹小吃部、7-11新澎湖門市(全程配戴口罩)、台灣中油馬公加油站(全程配戴口罩)、隘門沙灘(全程配戴口罩未玩水)、岩田丼屋、Peter′s Bistro酒吧、全家鑫科店(全程配戴口罩)，並於4月17日至18日於春上村墅B＆B三多館民宿住宿，上述地點均已完成清消。

陳其育呼籲民眾若於出遊前出現呼吸道不適等症狀，務必立即快篩檢測或改變行程，以免疫情擴散，如經確診為陽性，應立即通報衛生局。

▼防疫人員緊急進行清消。（圖／記者陳洋翻攝）

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