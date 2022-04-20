中國稱「新北病逝童是因沒打疫苗」　民進黨：想製造台灣內部混亂

▲中國媒體稱新北2歲確診男童病逝，是因沒有打疫苗。（圖／中國官方媒體）



記者陶本和／台北報導

中國官方媒體20日報導新北市2歲病故童，是沒有打疫苗所造成。對此，民進黨資深幕僚表示，中國與其想要透過炒作台灣的疫情打認知戰，來轉移北京當局清零錯誤決定的焦點，不如先看看自己中國國產的疫苗，被各國通認是被病毒突破感染最多，防護力最差的疫苗。

中國官媒繼日前「台灣人還能吃什麼」的報導，拿台灣年前雞蛋短缺以及通膨議題進行操作後，20日又以新北市2歲染疫幼童病故，是因為「沒打疫苗造成」來當題材。

根據該報導指稱，「一名兩歲男童的去世引爆島內的怒火，紛紛質疑民進黨當局政治掛帥，不給兒童接種效果更好的由上海復星代理的復必泰疫苗。」

報導中也訪問戰鬥藍領導人、中廣董事長趙少康回應指稱，「民進黨當局的無能與不作為，比病毒還恐怖」、「因為疫情指揮中心沒有預先擬定兒童接種疫苗計劃，才會在今年3月銷毀一批過期的復必泰疫苗，現在12歲以下的小朋友卻面臨沒有復必泰可打、只好打莫德納疫苗的困境。」。

對此，一名綠營資深幕僚分析，明明全世界根本沒有給五歲以下兒童接種的新冠疫苗，中國卻惡意定調新北兩歲兒童是因為沒有疫苗而病亡，其目的不外乎就是想要轉移北京當局防疫政策錯誤，上海等地疫情大失控，物資匱乏引發民怨四起的窘境，更想伺機製造台灣內部的混亂。

該幕僚接著指出，巧合的是，不論是中國官媒，還是國內媒體如趙少康所稱的，好像台灣官方是因為政治而不願意接受所謂的「復必泰兒童疫苗」，但實情是是德國BNT並沒有兒童專用劑型的Covid疫苗，而是由BNT合作廠商美國輝瑞公司開發生產，而全球目前通過使用授權的兒童疫苗也只有兩家，一家是莫德納，另一家則是輝瑞。

該幕僚說，台灣政府沒有因為代理權不在台灣，而拒絕採購輝瑞的這款疫苗，他說，讓人感到遺憾的，是當台灣國內大家都努力的想要把疫情控制好、做好防疫，竟有人是「北京吹什麼風，就跟著吹什麼調，搭配的時機點完全零時差」。

綠營幕僚說，中國官媒與其想要透過炒作台灣的疫情，打認知戰，來藉以轉移北京當局清零錯誤決定的焦點，不如先看看自己中國國產的疫苗，被各國通認是被病毒突破感染最多，防護力最差的疫苗，更不要說目前正陷於清零大亂，還是趕快去解決上海人有一餐沒一餐的問題。

對於上海復星代理的復必泰疫苗，綠營幕僚說，至今在中國都未被批准使用，中國的官媒卻拿來對台灣說三道四，不知道聽在北京當局，或是上海復星公司、德國BioNTech公司耳裡，是何等的諷刺，況且還是自家沒有生產的兒童疫苗做認知戰。