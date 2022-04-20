首例兒童確診亡　1圖看小孩若有「7症狀」快送醫

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名2歲男童確診後重症不治，是國內首例兒童染疫死亡。精神科醫師潘建志提醒，兒童、青少年感染新冠病毒後，若出現7種症狀，包括持續發燒、胃痛、腹瀉、嘔吐、紅疹、眼睛充血、頭暈目眩，可能就是「兒童多系統發炎症候群」，請立即就醫。

▼潘建志製圖提醒家長孩子若有以下症狀要送醫。（圖／翻攝潘建志臉書）

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潘建志在臉書說，美國CDC網頁有張衛教單非常清楚，告訴家長在兒童青少年染疫後，出現哪些症狀就必須帶小孩去看醫生，甚至某些警示症狀要立刻送急診。

根據潘建志製作的一張圖，若兒童、青少年持續發燒，並合併出現以下一種症狀，包括胃痛、腹瀉、嘔吐、紅疹、眼睛充血、頭暈目眩，請立即就醫；另外，若出現以下警示症狀，包括呼吸困難、持續胸痛胸悶、意識不清或異常行為、嚴重腹痛、無法保持清醒、蒼白、灰色、藍色的皮膚、嘴唇和指甲床，請馬上送至最近的醫院急診。

潘建志表示，兒童多系統發炎症候群（Multisystem Inflammatory Syndrome in Children，MIS-C），是新冠病毒流行後才出現的新診斷，在感染新冠後2-6周出現，國外統計出現機率約萬分之3，平均年紀是5-8歲，有3至6成住進加護病房，死亡率在2%-10%之間。

▼新北市一名2歲男童確診病逝，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，主要是新冠病毒感染導致敗血症跟腦幹腦炎為主。（圖／指揮中心提供）

潘建志指出，許多國家因此開始給5-11歲的兒童打疫苗，美國FDA在去年10月核可3分之1劑量（10微克）的BNT，可給5-11歲的兒童施打，2劑隔3周，不過台灣目前沒有BNT的庫存。

潘建志說，美國沒有通過青少年和兒童莫德納，因為心肌炎機率較高一點；不過，歐盟在今年2月通過2分之1劑量（50微克）的莫德納，可施打6-11歲的兒童，2劑隔4周，目前台灣莫德納大概剩100萬劑左右。

新北市一名2歲男童確診19日病逝，引發大眾關注。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該男童併發敗血症和腦幹腦炎，情況相當嚴重危急，投藥後雖然病程一度改善，但整體病況不佳，不幸離世；主要是新冠病毒感染導致敗血症跟腦幹腦炎為主，至於其他病毒感染疑慮，目前沒有看到其他病毒陽性，還需要再進一步確認。