連5天破千！專家點名3類人別玩了　估120天達共存

記者陳俊宏／綜合報導

19日新增1626例本土確診，再創歷史新高，也是連5天破千例。對此，毒理專家招名威表示，台灣現在剛好也在Omicron病毒爆發的初期，要達到像是南韓的「與病毒共存」狀態，至少要4個月的時間。他也提醒，家中有幼童、醫師不建議施打疫苗的族群（慢性疾病患者）、未施打的年長者等族群，建議不應外出旅遊。

「為什麼接下來的120天很重要？」招名威在臉書說，拿南韓來比較有幾個相似點，第一，都是黃種人；第二，疫苗覆蓋率也都是85%左右，未施打疫苗族群佔總人口的百分之15；第三，疫苗的品牌也以AZ、莫德納、BNT為主；第四，在疫情大爆發初期，也都是單日確診1000、2000人左右。

招名威指出，南韓在1月初大爆發初期、兩周後的1月中開始全面失守，確診數呈指數上升，每天破萬，到3/16達到最高峰、單日62萬確診，差不多花了近兩個月到最高峰，之後一個月4/17降到單日4萬多，估計再一個月才能再回到單日千例的狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼19日新增1626例本土確診，再創歷史新高。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



招名威認為，南韓現在開放，但截至目前為止，南韓共有1600萬人確診，佔總人口人數的3成；台灣現在剛好也在Omicron病毒爆發的初期，要達到像是南韓的「與病毒共存」狀態，也就是從疫情大規模擴散到回歸現在的單日千例，至要四個月的時間，差不多120天。

招名威表示，看看南韓的模式，台灣確實也正步入全球化「與病毒共存」的軌道上，只是較令人擔憂的還是重症和死亡；南韓的確診死亡人數在這段疫情期間，從5694人快速上升到2萬1224人，增加了3倍人數。

招名威提醒，所以在接下來的這段時間內，他還是建議大家，把疫苗打好打滿，少接觸人群，議程、課程儘量維持線上，高風險族群不要出門，讓準備的工作做好做滿，才能將傷害降到最低。

招名威指出，家中有幼童、醫師不建議施打疫苗的族群（慢性疾病患者）、未施打的年長者等族群，建議不應外出旅遊，也不要太頻繁群聚，避免將病毒帶回家，傳染以上未施打疫苗的家人。