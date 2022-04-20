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確診暴增掀5.4萬人居隔之亂　陳時中：請自主應變

記者黃翊婷／綜合報導

國內昨日（19日）本土確診再創新高，新增1626例，累計已有5天單日破千例，甚至出現首例重症兒童死亡個案。而全台目前有5萬4000多人正在進行居家隔離，有部分民眾抱怨無法聯繫上衛生單位；對此，指揮中心指揮官陳時中坦言，因為染疫人數多通知有延誤，所以請民眾「自主應變」，掀起各界正反意見熱議。

▲▼高雄防疫旅館清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國內本土疫情持續升溫，居家隔離或檢疫人數大幅增加。（資料照／記者賴文萱翻攝）

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全台居家隔離人數多達5萬4000多人，其中光是新北市就有1萬6180人。新北市長侯友宜表示，新北市啟動「居家照護」後，截至19日為止已有1468名個案，若再加上居家隔離檢疫的1萬6180人，人數共計1萬7648人，由於人數眾多，通報中央系統也需要作業時間，往往讓居隔的民眾有3到4天完全無發收到相關訊息，造成民怨反彈，他前往基層視察，不僅收到民怨，還看到衛生所的電話被打爆。

此外，在19日的疫情記者會上，也有媒體提問，新北市有民眾快篩呈現陽性，但是等了4天都沒有收到衛生單位通知隔離，面對這樣的情況，家中環境又無法一人一室，擔心會傳染給家人，遇到這樣的情況該如何解決？

指揮中心指揮官陳時中回應，確診者在等待衛生單位通知之前，應盡量在家中一人一室隔離，同住家人雖尚未被匡列，但屬於親密接觸者，盡量不要有太多活動；然而，最近疫情升溫，尤其是新北市個案增加快速，請盡量做好居家照護，若衛生單位來不及通知，或是稍微延誤時，民眾可以在家「自主應變」，靜候通知。

而陳時中這句「請民眾在家自主應變」一說出口，隨即引發各界熱議，有一派人認為陳時中說的沒有錯，但網路上還是有許多嘲諷聲浪，直指這句話根本就是「你要自立自強、自求多福」的意思。

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中請民眾在接到衛生單位通知前，先在家「自主應變」，掀起各界熱議。（圖／指揮中心提供）

有鑑於國內社區疫情持續擴大，每日新增的居家隔離對象也大幅增加，為了維持居家隔離檢疫對象的管理品質，兼顧風險管控，指揮中心經諮詢專家後調整居家隔離檢疫對象的採檢措施，自4月20日0時起研判為確診病例密切接觸者之居家隔離及表定航班抵台時間入境之居家檢疫對象，其採檢措施調整如下：

一、居家隔離對象：經疫調匡列為接觸者時，安排1次快篩或PCR，如為快篩陽性則以PCR確認；另原於隔離期間第5至7天、隔離期滿當日（第10天）、自主健康管理期間第2、4天實施之4次快篩，調整為隔離期滿當日執行1次快篩，另提供其備用快篩試劑1支，於出現症狀時使用。

二、居家檢疫對象：原於檢疫期間第3、5天、檢疫期滿當日（第10天）、自主健康管理期間第2天、4天實施之5次快篩，調整為檢疫期滿當日執行1次快篩，另提供其備用快篩試劑1支，於出現症狀時使用。

指揮中心指出，考量家用快篩試劑之適用對象年齡限制，未滿2歲之居家隔離及檢疫者，其採檢措施以PCR檢測；另如有無法自行操作快篩之民眾，將由地方政府安排人員協助進行快篩檢測。

至於國內本土疫情未來的走向，台北市聯合醫院總院長璩大成19日出席會議時提到，比對韓國等國家的監測資料後，估算4到8週左右會達到確診數巔峰，到時可能有2至3成民眾染疫，也就是說相當於會有460萬人確診，其中至少2.3萬人會引發中、重症。

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