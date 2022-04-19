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19天破萬人染疫！她列「14天儲糧清單」曝光　網朝聖：第7點很重要

▲▼零食,賣場,超市,貨架（圖／記者劉維榛攝）

▲就怕被匡列隔離，囤糧清單曝光！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（19）日本土竄1626例，與2位病患過世（1例是新北2歲重症幼童，另1例是中症轉重症的90多歲長者）。統計4月以來，本土短短19天就有1萬1958人染疫，面對疫情不斷攀升，染疫風險也提升，有網友熱心列出「14天儲糧備貨」清單，引發一票網友卡位筆記。

一名女網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》表示，台灣未來疫情走向，是否會跟上海一樣封城？或者會不會分流購物，目前一切都未知數，但假若有人確診，全家都需要居家隔離，生活飲食勢必會不方便，因此她列出9項儲糧清單，如下：

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1.鹽巴、糖、醬油、油品及各種調味品，各兩份

2.衛生紙、衛生棉或女性生理用品（衛生紙一般存量就夠了，都在家就水洗吧，擤鼻涕也可以水洗的）

3.綠豆黃豆，可孵豆芽，青菜看個人意願了

4.沖泡式豆漿粉、奶粉等可沖泡飲品

5.雞蛋，常溫可放至少半個月，沒肉的時候有蛋特別香

6.可樂（視個人挑選喜愛的飲品）

7.米酒及其他酒類，有大桶的買大桶

8.居家備用藥品，如止痛藥、退燒藥、消炎藥、外用藥膏藥水、藥用酒精，不常煮飯的人，請額外備燙傷藥膏

9.米以每人每天300克為基準計算，儲備量半個月

▲▼大賣場颱風菜價 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲存糧大作戰！（圖／記者劉亮亨攝）

原PO貼心提醒，大家千萬別為了買而買，也不建議買自己平時不吃的調理包、泡麵或各式罐頭，「現在的泡麵保存期限很短的，平常吃不慣，也別想著關起來可以吃得慣。」

最後，原PO表示，重點是14天左右的存糧，保持流動狀態，吃用一半就補一半，不怕到時候分流沒辦法買，以及延後別人搶糧的時候，你多一點時間，避開人擠人潮流，減少接觸感染源的可能性。

底下網友紛紛朝聖筆記，「真的非常感謝分享，我昨天還在列單子，想破腦子也想不出那麼多備品」、「看到綠豆可孵豆芽，我竟然笑了」、「第七項感覺很重要，要大桶的」、「稍微備多一些些，減少外出採購次數也是好的」、「不斷電的話會買麵粉 ，至少可以啃饅頭哈哈哈」。

4月本土病例統計（截至今日共1萬1958例）：

►4月1日+104例
►4月2日+160例
►4月3日+183例
►4月4日+133例
►4月5日+216例
►4月6日+281例
►4月7日+382例
►4月8日+384例
►4月9日+442例
►4月10日+431例
►4月11日+439例
►4月12日+551例
►4月13日+744例
►4月14日+874例
►4月15日+1209例
►4月16日+1199例
►4月17日+1210例
►4月18日+1390例
►4月19日+1626例

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關鍵字：

儲糧清單染疫居家隔離匡列超市減少接觸

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