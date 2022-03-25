驚悚影像曝！2妹騎車遭賓士車高速撞飛　空翻墜地雙雙送醫

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮1名劉姓女子（20歲），騎機車載李姓友人行經後龍一處路口時，遭到橫向賓士車高速撞上；劉姓及李姓女子當場凌空翻滾一圈後墜地，2人都被送醫救治，所幸都無生命危險；經調查後，雙方都無酒駕行為，初步研判為劉女行經路口未減速，賓士車行駛支道未禮讓幹道先行釀禍。

▲劉姓及李姓女子騎車行經路口時，疑似未減速慢行，遭到橫向賓士車撞上，2人空中翻滾一圈後墜地送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

警方表示，22日時10分15分許接獲報案稱，後龍鎮勝利街、中龍街與明德街交叉路口發生交通事故，員警立即趕赴現場處理，到場後發現2人受傷，趕緊協助由救護車送醫急救。

經了解，該路口無交通號誌，但有設置反光鏡，當時天雨路滑，劉女騎車載著李女從後龍鎮勝利街直行往北行駛，欲進入中龍街時，在該路口未注意1輛由黃姓女子（40歲）所駕駛的賓士車發生碰撞。2女遭撞彈飛，翻滾一圈後掉落地面，造成騎士膝蓋擦挫傷、機車乘客腳部有擦挫傷及骨折，所幸2人均有戴妥安全帽，無生命危險。

竹南警分局提醒民眾，請確實遵守道路交通安全規則規定，行經無號誌路口應減速慢行，另支線道車應暫停注意左右有無來車再開，幹線道車應減速慢行注意左右有無來車再行，支線道車應禮讓幹線道車先行，籲請民眾牢記汽機車「路口慢看停」準則，以防止事故發生，保障行車安全。

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