曾拿肉包砸警又打翻警用電腦　狂男嗆「救火功在國家」下場更慘

▲黃姓男子對執勤警員施暴不認錯，被依妨害公務罪判刑。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

新北一名黃姓男子去年在家裡涉毆打媳婦成傷，警員獲報趕來，見他所穿長褲疑似沾有血跡，要他提供身分證字號以供查驗身分，黃男涉一巴掌打翻警員持用的掌上型公務電腦落地，被依妨害公務罪嫌送辦，黃男一概不認罪，反批警員擅闖民宅、違法逮捕，台北地院指警員佩戴的密錄器錄下黃男施暴過程為證，判黃男5月徒刑、得易科罰金15萬元，可上訴。

黃男於2017年就曾犯下妨害公務罪，當時他開車送孫子上學違停被拖吊，他拿裝著肉包的紙袋怒丟警員出氣，還罵警員「敗類」等語，事後被判刑2月，易科罰金6萬元執行完畢。

本案發生於去年（2021年）9月28日上午7時許，黃男在家為了接送孫子上學問題和媳婦爭吵，涉嫌毆打媳婦，路人報警處理，2位制服警員趕來，看見黃男站在自家車庫內、身上所穿長褲疑似有血跡，便出聲詢問黃男怎麼回事。

黃男走出來不准2位警員入內，警員要他提供身分證字號查驗身分，黃男冷不防揮左手涉拍落警員持用的掌上型公務電腦，立刻被警員帶回法辦。

黃男在警局與地檢署各聲請法院提審、主張自己遭非法逮捕拘禁，但都被法院駁回。他否認對警員施暴拍落公務電腦，聲稱警員擅闖民宅插手家務事，還盜錄他的隱私，他自稱是退休公務員，公務生涯中曾抓過扒手，也曾及時撲滅機關火災避免國家損失，本案他依據《憲法》拒絕警察，警察卻違法逮捕他。

法官查明警員佩戴的密錄器清楚錄下雙方站在黃男屋外對話，黃男突然舉起左手朝警員手中的掌上型公務電腦揮擊，電腦因而落地，黃男的辯詞不足採信，至於公務電腦有無摔壞，不影響妨害公務罪的成立，黃男的車庫當時沒關門，就算密錄器錄到車庫內部，也沒侵犯隱私權。

法官指黃男有妨害公務前科，5年內故意再犯，且到案不認罪、還揚言要求監察院糾正，顯然自我控管能力甚差，毫不尊重依法執勤的警員，黃男自稱擔任過公務員，卻輕視國家公權力，因此依累犯加重規定判刑5月、得易科罰金15萬元，可上訴。