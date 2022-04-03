男騎車炫技噴1.2萬！載女生耍帥蛇行辯躲坑洞　法官打臉維持原判

▲新北一男子在路上蛇行被民眾檢舉，被板橋分局裁罰1萬2000元。男子不服裁罰上訴，經基隆地院審理，認為蛇行是事實，維持原判。（圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／基隆報導

新北一李姓男子於110年3月2日下午，騎機車載女性友人於板橋區信義路上蛇行耍帥，經民眾以行車紀錄器錄下影像檢舉，被板橋分局認定違反交通規則，裁罰李男1萬2000元。李男不服裁罰，提起行政訴訟，經基隆地院審理，認為李男蛇行屬實，駁回上訴。

判決書指出，李男於民國110年3月2日16時21分許，騎機車載女性友人行經新北市板橋區信義路時，讓車身不斷左、右晃動，還在短短不及5秒內，幾度快速變換車道，穿梭於車陣之間，被民眾以行車紀錄器錄下影像檢舉，結果被板橋分局認定違規，裁罰李男1萬2000元，還要參加道路交通安全講習。李男不服，提出行政訴訟。

李男辯稱，當時右邊停放汽車，怕汽車萬一開門會被打到，同時後左側內側又有機車靠近，才會有類似蛇行的閃躲行為；而且這路段地上坑洞很多，大部分車輛也都有繞過坑洞的行為。

基隆地院認為，外側車道雖有車輛停放，剩餘空間還是足夠提供機車行駛，路途地上也頂多有人孔蓋和柏油修補痕跡，無任何坑洞，李男在影像中，晃動車身、快速變換車道等行駛行為實在沒必要。

加上李男申訴時也承認，因為右邊停有違停車輛，後面又載女生，自己才「故作瀟灑」想切換左側車道等自述，可證明李男當時確實有耍帥、炫技的念頭。

最後此案經基隆地院審理，判決男子敗訴，依然要罰1萬2000元、記違規點數3點，並參加道路交通安全講習。