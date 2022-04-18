長髮妹下半身消失被上銬！IG誘加服飾代理商　狠詐16人爽賺百萬

記者陳以昇／新北報導

新北市刑大科偵隊日前獲報詐騙集團，利用通訊軟體「IG」創建美女帳號，隨機找男子密語攀談，在取得信任後，誘使投資擔任服飾代理商，再一人分飾多角，假扮買家訂購大量服飾後，拒不付款，讓16名被害人蒙受損失，警方經調查破獲3處機房，逮捕9名犯嫌到案，其中6人涉嫌重大，檢方聲請羈押獲准。

▲▼警方逮捕詐團成員，其中2女穿超短熱褲 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方破獲裝潢成精品店機房 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市刑大年初獲報有詐騙新手法，集團成員利用交友軟體IG（Instagram），男扮女裝盜用美女照創建帳號，再隨機傳訊息給陌生男子攀談，幾經甜言蜜語互動後，取得對方信任，誘騙男子免代理費擔任代理商，可以輕鬆獲利。

▼警方扣得犯罪工具及假精品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

多名被害人加入代理後，接到集團成員假扮的買家，要買大批精品服飾，詐團還租屋多處，裝潢成服飾精品店取信被害人，待交付大額訂金後，立刻撤店，IG正妹及假買家全都消失，16名被害人苦吞損失共約百萬元，求助無門。

警方獲報後成立專案小組調查，經埋伏蒐證，3月底兵分多路，破獲3處地點，逮捕20歲盧姓主嫌及成員等9人到案，扣得15萬現金及價值20萬元精品服飾，其中6人涉嫌重大，檢方聲請羈押獲准。

▼詐團創建正妹帳號騙加入代理商 。（圖／記者陳以昇翻攝）