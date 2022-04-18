叔叔阿姨有沒退燒藥？　媽媽凌晨抱發燒娃挨家挨戶敲門...鼻酸影片曝

記者魏有德／綜合報導

上海一名居住在普陀區金陽園地區的媽媽11日凌晨2時抱著孩子挨家挨戶敲門，希望鄰居們能提供家裡的退燒藥給孩子使用。這名媽媽在影片中哭喊，「叔叔阿姨有人在嗎？我只想問有沒有退燒藥，我的孩子發燒了，你們醒了嗎？」影片在微博上傳開後，不少網友對這名媽媽的處境感到心疼，當地居委會也表示，11日上午9時已連繫母親拿藥，小孩已退燒。

▲上海民眾及志願者在疫情下艱苦奮戰。（圖／CFP）

這段惹人鼻酸的影片只顯示媽媽在社區內逐戶敲門問藥的聲音，這名媽媽挨家挨戶詢問，「有沒有一點退燒藥給我？大叔你有沒有小孩子的退燒藥，小孩已發燒到40度了，我打120（救護電話），120說前面有300個人排隊，我沒有辦法.....。」

這名媽媽邊向鄰居求助，同時也不斷在安撫發燒孩子，「寶貝不哭...。」讓看到影片的網友們人疼不已。影片傳開後，金陽園居委會表示，已幫女子聯繫9點（11日上午）去醫院拿藥，和居民通過電話，小孩已經退燒。

對此，不少網友回應，「太心疼了，以後有孩子還是備一下退燒藥之類的比較好」；「7個小時怎麼熬的啊」；「這媽媽該多著急啊！該死的疫情快點結束把，願所有人安好！」；「無助的聲音聽了讓人心碎，為了孩子再弱小的女人都會堅強。」