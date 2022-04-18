終於！《美福倉儲聲明啟事》　擬19日清廢完成火速清消除異味

記者楊淑媛／桃園報導

桃園美福倉儲火災事故發生逾月，美福公司18日首度發表聲明表示，3月10日晚間事故發生第一時間，美福便啟動「緊急應變小組」，密切與相關單位聯繫配合，感謝這段期間，市府消防局警義消人員連日來的救援及週邊鄰里的包容、體諒和相關單位與各界的關心與建言和協助，美福擬於19日清廢完成，旋即進行整棟樓層消毒及去除異味。

▲美福大火發生後，市府環保單位持續進行清消。（圖／環保局提供）

美福倉儲說，10日發生大火後，該公司待消防單位確認餘火全數撲滅後，立即商請結構技師對火燒樓層進行二次評估，同時準備繼續施作結構補強工程，因火勢延燒數日，建築結構受損，有坍塌的風險，唯有先進行結構補強工程，方能使清運人員與機具能夠在安全無虞的情況下順利上六樓進行清運。



▲美福表示，目前已完成98%廢棄物清運。（圖／環保局提供）

災後的清理與環境的消毒及整理，美福積極進行，清運之主樓層，為四樓與六樓，美福倉儲連日不計成本趕工清運，趕於4月9日清理完成四樓的清理。經火燒後，結構上最危險的六樓，美福亦未怠慢，旋即進行另一階段的結構補強工程之規劃與施作。惟美福倉儲六樓佔地面積超過2千坪，樓層高度超過12米，結構補強工作需出動高空作業車始能進行作業，故美福倉儲正採取一邊補強結構，確保人員安全，一邊清運，以加速完成清運作業。

在連日趕工下，於今天(18日)美福倉儲完成98%廢棄物清運，擬於19日廢棄物全數清運完成，旋即進行整棟樓層消毒及去除異味。美福倉儲災後，一直秉持「安全第一、安全至上」為原則，所有人員，包含美福倉儲全體人員、救援警消人員，乃至相關清運、施工人員等人身安全為第一優先。在安全第一的前提下，全力以赴的清運及積極的處理每日環境清潔、消毒與除異味之相關作業。

美福倉儲亦成立危機處理小組，邀集環境工程之專業人員，俾使能夠迅速改善環境以及降低空氣中之異味，期許能在最短時間內清運完成，恢復良好的環境。美福倉儲對於這次的災難事件造成鄰里困擾，深感歉意，從3月10日火災事故發生以來，美福始終秉持信念：以人員安全為前提，儘速完成清運，把良好的環境還給大家。

同時向鄰里鄉親報告，美福倉儲火災事件，廢棄物清運完成，讓鄰里困擾的異味問題，會隨之消失，接下來，美福一樣會以最真誠的心意為初衷，以法理為本、實際行動為據，進行災後相關處理工作美福會盡最大的誠意來回應和處理，並再一次的抱歉這一次火災事件造成周遭鄰里的影響，也再次感謝各界包容。美福服務專線：0968-986-035