　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

終於！《美福倉儲聲明啟事》　擬19日清廢完成火速清消除異味

記者楊淑媛／桃園報導

桃園美福倉儲火災事故發生逾月，美福公司18日首度發表聲明表示，3月10日晚間事故發生第一時間，美福便啟動「緊急應變小組」，密切與相關單位聯繫配合，感謝這段期間，市府消防局警義消人員連日來的救援及週邊鄰里的包容、體諒和相關單位與各界的關心與建言和協助，美福擬於19日清廢完成，旋即進行整棟樓層消毒及去除異味。

▲美福於大火發生後，市府環保單位持續進行清消。（圖／環保局提供）

▲美福大火發生後，市府環保單位持續進行清消。（圖／環保局提供）

美福倉儲說，10日發生大火後，該公司待消防單位確認餘火全數撲滅後，立即商請結構技師對火燒樓層進行二次評估，同時準備繼續施作結構補強工程，因火勢延燒數日，建築結構受損，有坍塌的風險，唯有先進行結構補強工程，方能使清運人員與機具能夠在安全無虞的情況下順利上六樓進行清運。

▲美福於大火發生後，市府環保單位持續進行清消。（圖／環保局提供）

▲美福表示，目前已完成98%廢棄物清運。（圖／環保局提供）

災後的清理與環境的消毒及整理，美福積極進行，清運之主樓層，為四樓與六樓，美福倉儲連日不計成本趕工清運，趕於4月9日清理完成四樓的清理。經火燒後，結構上最危險的六樓，美福亦未怠慢，旋即進行另一階段的結構補強工程之規劃與施作。惟美福倉儲六樓佔地面積超過2千坪，樓層高度超過12米，結構補強工作需出動高空作業車始能進行作業，故美福倉儲正採取一邊補強結構，確保人員安全，一邊清運，以加速完成清運作業。

在連日趕工下，於今天(18日)美福倉儲完成98%廢棄物清運，擬於19日廢棄物全數清運完成，旋即進行整棟樓層消毒及去除異味。美福倉儲災後，一直秉持「安全第一、安全至上」為原則，所有人員，包含美福倉儲全體人員、救援警消人員，乃至相關清運、施工人員等人身安全為第一優先。在安全第一的前提下，全力以赴的清運及積極的處理每日環境清潔、消毒與除異味之相關作業。

美福倉儲亦成立危機處理小組，邀集環境工程之專業人員，俾使能夠迅速改善環境以及降低空氣中之異味，期許能在最短時間內清運完成，恢復良好的環境。美福倉儲對於這次的災難事件造成鄰里困擾，深感歉意，從3月10日火災事故發生以來，美福始終秉持信念：以人員安全為前提，儘速完成清運，把良好的環境還給大家。

同時向鄰里鄉親報告，美福倉儲火災事件，廢棄物清運完成，讓鄰里困擾的異味問題，會隨之消失，接下來，美福一樣會以最真誠的心意為初衷，以法理為本、實際行動為據，進行災後相關處理工作美福會盡最大的誠意來回應和處理，並再一次的抱歉這一次火災事件造成周遭鄰里的影響，也再次感謝各界包容。美福服務專線：0968-986-035

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
丁小芹有特權？親友貼女監門口「無縫接人」　按喇叭怒飆記者
反骨酷炫斷聯女網紅2年　破冰合體吐「分手真相」
社交距離APP有用？醫公布「3週使用結果」秒愣
蔡英文稱「堅定守護主權」　國台辦回應了
敦化國小明起連3天實體停課　22日到校復課「除了這2班」
本土劇女星正式摘除子宮卵巢　身體「冒驚人變化」：人生倒數
全台多22校停課「累計493所」　學生確診今飆增262人！
專家曝「BNT疫苗」兒童真實數據：這種疫苗還寄望什麼？
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

丁小芹有特權？親友貼女監門口「無縫接人」　按喇叭怒飆記者：走開

終於！《美福倉儲聲明啟事》　擬19日清廢完成火速清消除異味

台中太平廓仔坑貨車翻覆　副駕女拋飛車外送醫不治

屏東女做臉慘被毀容！腫如豬頭還流膿　美容師「一關鍵」判賠

臺灣高等法院本院刑事庭法官驚傳確診　高院緊急大清消

快訊／丁小芹出獄了！頭戴棒球帽　親友女監門口「無縫接人」

長髮妹下半身消失被上銬！IG誘加服飾代理商　狠詐16人爽賺百萬

北檢法警PCR陽性　20同仁緊急快篩！晚間大消毒

名嘴女醫爆婚後難孕踩前夫紅線　挨轟藉機提高人設：絕不和解

萬華賣淫挨罰6千「叫嫖客付」遭拒　火爆女嗆殺警踹凹警車

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

超怕蟲！朋友抓一隻拋過去　他歌唱到一半崩潰尖叫閃躲

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

三寶綠燈亮才打方向燈 後方駕駛大怒飆髒話！

廖老大為20歲兒比賽噴5000萬！　頻撞車再三勸：當運動在開就好

《單戀原聲帶》結局！韓韶禧送走他哭了　「現在才明白單戀」追回朴炯植

丁小芹有特權？親友貼女監門口「無縫接人」　按喇叭怒飆記者：走開

終於！《美福倉儲聲明啟事》　擬19日清廢完成火速清消除異味

台中太平廓仔坑貨車翻覆　副駕女拋飛車外送醫不治

屏東女做臉慘被毀容！腫如豬頭還流膿　美容師「一關鍵」判賠

臺灣高等法院本院刑事庭法官驚傳確診　高院緊急大清消

快訊／丁小芹出獄了！頭戴棒球帽　親友女監門口「無縫接人」

長髮妹下半身消失被上銬！IG誘加服飾代理商　狠詐16人爽賺百萬

北檢法警PCR陽性　20同仁緊急快篩！晚間大消毒

名嘴女醫爆婚後難孕踩前夫紅線　挨轟藉機提高人設：絕不和解

萬華賣淫挨罰6千「叫嫖客付」遭拒　火爆女嗆殺警踹凹警車

《一家團圓》再爆有演員染疫！三立證實「快篩陽性」外景立即撤班

丁小芹有特權？親友貼女監門口「無縫接人」　按喇叭怒飆記者：走開

南投79歲老婦打3劑突破性感染　無症狀傳染6人難追源頭

愛愛一半飄腥味！人夫低頭「整根染血」…緊握衝醫院　醫驚：斷掉了

衝浴室「監督奴才洗乾淨」　主子蓮蓬頭當專屬逗貓棒…狂追水柱玩

浣熊、織布鳥等8480種動物禁輸入！　林務局要管控外來種入侵

中職因應確診破千例　防疫規範明天有結論

全員陰性！早日解封！非洲小哥祝福視頻再次火爆

小貓掛球場頂部「險從5層樓高跌落」　這群人一招接住神救援

黃金獵犬住宿回來變另外一隻狗！　叫名字沒反應喊「大哥」才過來

社會熱門新聞

月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

台中男刺死外送員！鄰居透露：他一直被關

外送員被負評暴怒　大鬧商家1打3

清境農場溪谷驚現全裸男屍　身分待查

外送員1打3濺血　下秒被魔法攻擊KO

20歲女兵戀上已婚班長！慘痛代價曝

IG假正妹誘加代理商再扮買家下訂　16人遭騙百萬

6旬嬤超商結帳不走　竟遭後方壯漢狠踹

老闆娘嫁給「三婚男」枉死合歡山　法醫幫申冤

即／丁小芹出獄了！親友女監門口「無縫接人」

阿嬤開門撞飛她　還嗆：騎車活該

林姿妙涉貪　檢握80張支票列案

鬼父4度性侵15歲女兒　輕判2年2月原因曝

更多熱門

相關新聞

桃園環保局持續督促美福加快清廢　曝4種求償方式

桃園環保局持續督促美福加快清廢　曝4種求償方式

針對「美福火災公害自救會」18日到市府抗議，美福倉儲大火發生月餘，災後清廢遲未完成，倉儲內燃燒後腐臭味飄散週邊地區情事，市府環保局說明指出，迄今為止，美福倉儲 6樓已完成1,600噸以上的廢棄物清除，環保局也要求美福公司再加快清除速度，同時要求蘆竹區公所協助民眾與美福公司持續協調求償事宜。

足跡懶人包！17縣市「88張活動史」一次看

足跡懶人包！17縣市「88張活動史」一次看

即／丁小芹出獄了！親友女監門口「無縫接人」

即／丁小芹出獄了！親友女監門口「無縫接人」

IG假正妹誘加代理商再扮買家下訂　16人遭騙百萬

IG假正妹誘加代理商再扮買家下訂　16人遭騙百萬

桃園區里鄰長自強活動染疫擴大　19人確診

桃園區里鄰長自強活動染疫擴大　19人確診

關鍵字：

美福倉儲聲明啟事清廢除異味影音

讀者迴響

熱門新聞

只有7天！7-11悄推出「隱藏好康」快取貨

徐小可夫妻直播暴怒了！他飆罵2點反嗆

月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

陳芳語認了分手超偶男友！2年戀情斷原因曝光

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

連4日破千！本土+1390「再創新高」

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

《黑澀會》MeiMei消失8個月變這樣！

19縣市都有確診！本土1390「新北500最多」

「佐證畫面十分明確」聯盟依規定嚴懲

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

快訊／《驕女》男星小10歲辣妻懷二胎！

更多

最夯影音

更多
大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽
關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面