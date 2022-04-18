油煙擾民民眾陳情　議員蔡旺銓率環保稽查採樣

▲台南市東區漢堡王被林姓屋主指控長期排放油煙影響其健康，議員蔡旺銓與環保局人員到現場採樣，分析結果並未超標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區崇學路林姓屋主，不滿鄰居漢堡王連鎖店長期排放油煙，導致肺部出現0.4公分「肺結節」，多次協調未獲得有效改善，轉向台南市議員蔡旺銓投訴，蔡旺銓18日上午11時偕同環保局稽查大隊前往採樣，異味分析結果小於10，未超標。

知名連鎖漢堡王於2021年10月份，在東區崇學路上成立分店，因緊鄰崇學國小地段，自開幕以來一直受到消費者喜愛上門光顧，導致營業期間排油煙機很少停歇，業者雖有裝設靜電處理機，但仍抵擋不住油煙四處飄散，首當其衝便是隔壁的住戶。

隔壁林姓屋主表示，該漢堡店自去年10月份開幕以來，油煙一直會飄到家中非常困擾，從2樓到4樓滿間屋子都是油煙味，於是前往找店長協調，原以為油煙是從水溝下排放，結果不然，油煙排放口設置在1樓頂，前方的又是大型帆布招牌阻擋油煙排放，使油煙往兩旁的住家陽台竄入，經常聞到刺鼻的煙味因而產生咳嗽、呼吸困難及全身不舒服的症狀。

林姓屋主指出，於2021年12月份前往成大醫院胸腔科就診，經低階斷層照射後發現肺部有0.4公分的「肺結節」，醫生囑咐要他持續追蹤，每半年回來複診，若長到1公分就要開刀。林姓屋主懷疑應是長期吸入刺鼻油煙所肇致。

林姓屋主先向「漢堡王」速食店反應，起初店長允諾會改善，但至今遲未處理，今年4月初，「漢堡王」速食店擬了協議書，內容指該速食店排煙工程係合法設置，為因應林先生需求，才同意重新配管；除此，未取的林先生同意，協議書卻逕直載明，林先生同意「無償出借」其建物牆面，供「漢堡王」速食店重新配管施工之用。

林先生的兒子指出，今年4月初，「漢堡王」速食店台北的開發經理提出2種改善方式，一是將排煙管從帆布延伸出來，另一種方式是借他們房子的牆壁，將排煙管重新施作往上延伸，但因林姓父子認為協議書內容不合理，雙方無法取得共識。

「漢堡王」速食店王姓經理對此表示，未授權接受採訪，無法多做說明，須由總公司統一回應，對於林先生反應的事情，公司會積極處理。另，台南市環保局18日派員前往採樣，異味分析結果小於10，未超標。環保局稽查檢驗科科長張仕音表示，依照空氣污染防制法32條進行異味採樣，若有超標即依空污法裁罰，並要求業者限期改善，本案環保局會持續追蹤。