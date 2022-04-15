金門400年古墓粗糙開挖文物被毀！　議員促文化局修法管理

▲金門400年明朝興寧侯古墓開挖，古物全毀，文史工作者痛心。。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門縣議員董森堡13日傍晚接獲南藝大教授陳情，位於山前村的明朝興寧候古墓（其中並葬有同為一品夫人的楊母洪氏、夫人樊氏）近日進行撿骨工程，四百多年的古墓在重型機具的破壞下開挖，出土的骸骨經清整後送往靈骨塔暫置，但一堆明朝破碎的瓷碗磚瓦散落一地。董森堡呼籲相關單位立法釐清私有地古墓開挖作業辦法，以保護地區珍貴的文化古物。

▲金門400年明朝興寧侯古墓開挖，古物全毀，金門縣議員接獲陳請痛訴。（圖／記者林名揚翻攝）

縣議員董森堡接獲民眾舉報後前往現場，在墓域週圍看到其中有幾個樸素雅緻的瓷碗，部份碗底繪有鹿、鶴等吉祥意涵的圖案，亦有部份瓷碗青花彩飾。他請助理人員翻閱去年佳士得古董市場拍賣的新聞，其中光是在2021年，佳士得拍賣的前十大瓷器，就高達33億元台幣。他認為，沒人能保證古墓裡是否價值不斐的驚人國寶，但如此開挖方式實在有負金門海濱鄒魯的美名。

而文化局也對此事件做出回應，表示於4月13日下午接獲民眾通報，指山前楊氏族人墓疑似遭到人為挖掘破壞時，即會同金門縣文資防護專業服務中心一同前往現場會勘，並依文資法第33條規定要求停工，同時強調，雖該墓未具文資身份，且屬私有產權及位於私有土地上，後續仍會依文資法等相關規定，會同本縣文資等相關專業委員及董楊宗親會，進行實地會勘，並依會勘結果辦理有關事宜。

文化局說明，依文資法第33條規定︰「發見具古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群價值之建造物，應即通知主管機關處理」、「營建工程或其他開發行為進行中，發見具古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群價值之建造物時，應即停止工程或開發行為之進行，並報主管機關處理」，本案除要求董楊宗親會停工外，文化局亦於墓地周圍拉出封鎖線，以防墓地遭受破壞。並表示因本案涉及私權，相關會勘將邀集董楊宗親會有關代表參與，目前刻正安排本縣文化資產審議委員進行現地會勘，後續處理，需俟委員現勘結果依文資法相關規定審慎處理。