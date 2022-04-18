美福火災公害自救會市府抗議　盒裝腐肉要送環保局長爆衝突

▲自救會成員，要將放有腐肉的盒子送進市府，與警方爆發推擠。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區美福倉儲大火發生月餘，災後清廢遲未完成，倉儲內燃燒後腐臭味飄散週地區仍未散去，引起居民憤怒，再也不忍了！「美福火災公害自救會」18日到桃園市政府門口抗議，要將放有腐肉的盒子送進市府給環保局長呂理德，一度與警方爆發推擠，雙方僵持仍被優勢警力擋在市府大門口，由環保局派員收下。

「美福火災公害自救會」由桃園南崁地區居民組成，18日帶著「防毒面具」、手持「美福集團出來道歉」、「政府擺爛人民受害」等抗議紙板、布條至市府抗議。自救會發起人郭姿秀表示，大火發生至今逾月，當地學校照常戶外運動、上班族一樣得出門上班，南崁居民被迫吸進多少有毒廢棄物？她是全職媽媽，育有2歲多的孩子，原本身體沒有問題的孩子突然間狂流鼻涕、情緒浮躁，其他媽媽反應，孩子嚴重過敏送急診，市府不斷說美福是受害者，南崁市民何嘗不也是受害者？

郭姿秀說，市府的後續處理狀況實在太差，才讓小市民們、在地媽媽為了孩子挺身而出。對於市府環保單位於現場的空氣監測只是檢測空污，完全不是異味官能檢測，是拿出來作秀平息眾怒，市長臉書不斷稱讚美福配合度高、清運速度快，但承諾的日期卻一再跳票，引發小市民們不滿。

「美福火災公害自救會」提出兩大訴求，一要市府代位求償，二要美福賠償南崁居民每人一萬元，有老人小孩加倍賠償，並每戶賠償一台空氣清淨機，再賠南崁居民全面健康檢查。桃園環保局回應，美福倉儲上月火警後嚴重影響周邊空氣品質及居民生活，已依違反空汙法32條規定處500萬元最高罰鍰。廢棄物部分，倉儲4樓有約2500噸腐臭廢棄物已清空，但仍殘留少部分惡臭物質，13日6樓煙燻廢棄物尚餘約3500噸仍未清完，依違反廢清法第36條規定重罰100萬元，如28日仍未清完，會再次依法開罰。