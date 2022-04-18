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《順億鮪魚》首家新型態店型落腳桃園！攜手在地小農創造產銷雙贏

▲▼順億鮪魚,桃園,在地小農。（圖／桃園市政府提供）

圖、文／桃園市政府提供

「隆順漁業集團」旗下的《順億鮪魚專賣店》，以新鮮、美味的鮪魚而聞名，為了提供更全面的鮪魚料理，於4月在桃園開設了新型態店型－《順億鮪魚專賣店－桃園同安店》，不僅有原本的「鮪魚專賣店」，還新增了「The順億-私廚料理」、「順億超市」，並與桃園在地小農合作，於店內販售最新鮮的食材，提供更多美味新選擇，開幕式更請來桃園市長鄭文燦剪綵，要將全世界的鮪魚帶來桃園，同時扶持桃園在地小農，打造產銷雙贏的局面。

▲▼順億鮪魚,桃園,在地小農。（圖／桃園市政府提供）

▲▼順億鮪魚,桃園,在地小農。（圖／桃園市政府提供）

「隆順漁業集團」是台灣遠洋漁業的龍頭，《順億鮪魚專賣店》也是鮪魚老饕的心中首選！《順億鮪魚專賣店》於2008年在高雄前鎮成立第一家店，以供應最好的超低溫鮪魚為理念，堅持「漁場直送」、「嚴選食材」，所有鮪魚皆來自自家船隊所捕撈，並以零下60℃的超低溫技術鎖住魚肉最新鮮的狀態，讓顧客用鮪魚盡情陶醉在「海洋到餐桌的美味」，目前於全台共擁有17家門市。

▲▼順億鮪魚,桃園,在地小農。（圖／桃園市政府提供）

▲▼順億鮪魚,桃園,在地小農。（圖／桃園市政府提供）

《順億鮪魚專賣店》背負著「讓喜愛美食的人享受鮪魚最美好風味」的使命，並深知身為遠洋漁業龍頭的企業責任，除了提供美味、新鮮的鮪魚，也希望能推廣鮪魚的「全魚料理」，同時扶持國內的獨立漁民、在地小農，於是著手規劃包含「順億鮪魚專賣店」、「The順億-私廚料理」、「順億超市」的新型態店型，並將新店開在人文薈萃的桃園，而為了慶祝新店開幕，除了延續《順億》傳統－內用鮪魚味噌湯免費續湯，4/13-4/15每日前100名消費滿千的客人還能獲得100元折價券，並推出集點換美食的活動，更加碼全台門市同慶，即日起至4月30日 「頂級野生南方黑鮪優惠價$299（原價$399）」。

▲▼順億鮪魚,桃園,在地小農。（圖／桃園市政府提供）

▲▼順億鮪魚,桃園,在地小農。（圖／桃園市政府提供）

「The順億無菜單料理」是由主廚及研發團隊精心鑽研各式各樣的鮪魚料理，盡心運用鮪魚的每個部位，並積極尋找來自台灣各地農、漁民的頂級食材，精選在地各時令食材與鮪魚做結合，創造只屬於「順億人」的獨特料理，期盼讓客人在「The 順億」用餐時能感到放鬆、享受，盡情與好友一起享用好酒、度過美好食光。

▲▼順億鮪魚,桃園,在地小農。（圖／桃園市政府提供）

▲▼順億鮪魚,桃園,在地小農。（圖／桃園市政府提供）

「順億超市」則是販售《順億》引以為傲的生食級鮪魚及各類鮪魚食材、鮪魚食品，以及與漁民、小農、各地農漁會合作販售的各種水產、農產及相關產品，同時，《順億》深知台灣人對美味的追求不受限於國界，因此也廣蒐各國的美食、特產、零嘴，甚至不計成本周周由日本空運直送，只希望能提供給客人最優質、新鮮的異國美食。

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