　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

升學考試如期舉行　潘文忠：會考確診生可補考「統測採外加錄取」

▲國中教育會考15日登場，新冠肺炎疫情嚴重，考生全面戴口罩應考。（圖／記者林敬旻攝）

▲潘文忠表示統測、國中會考一定如期舉行。圖為先前國中會考情況。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

國內近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，立委關心統測和會考是否會受疫情影響。教育部長潘文忠今天在立法院答覆立委質詢時表示，一定會如期舉行，而受疫情影響的學生，會採取外加名額，不會以比率設限，也不會有5%的天花板限制。

立法院教育及文化委員會今天審查「幼兒教育及照顧法修正草案」，潘文忠列席。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國民黨立委萬美玲質詢時關切，4月底將舉行技專升學管道採用的統一入學測驗，5月下旬將舉行國中教育會考，會不會遇到疫情的狀況就貿然延期。對此，潘文忠說，「不會」。

萬美玲進一步確認，統測、國中會考一定會如期舉行。潘文忠對此回應，「是」。

接續潘文忠的答覆，萬美玲再問，統測、國中會考不會延期，學生如果有確診情況，統測和國中會考有不一樣的處理方式。她質詢，統測沒有補考機會，而是採用外加名額，但過去外加名額是5%，以前確診的學生數沒有現在這麼多，未來外加名額5%是否足夠。

潘文忠表示，如果考生因為確診沒有辦法應考，將列入外加名額，因為這因素的學生，一定會採取外加名額，不會以比率設限，也就不會有5%的天花板限制。

潘文忠日前出席中央流行疫情指揮中心記者會時即表示，統測和會考過去都以最嚴格防疫規格準備，包括擴大防疫備用試場等，因此統測和會考都會如期舉行。他今天在立法院教育及文化委員會答詢時重申，統測、國中會考一定會如期舉行。

教育部日前指出，統測有規劃隔離試場，提供被匡列居家隔離、居家檢疫等狀況的考生應試，僅確診者不能應考，因此針對確診者，在技專升學管道將採外加名額方式錄取。至於國中會考，確診者及被匡列居家隔離、居家檢疫等狀況的考生都不能應試，但國中會考有規劃補考，因此無法如期參加國中會考的考生，仍有機會參加補考。

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／台南增22例！阿妹演唱會+4　足跡曝光
快訊／桃園+187本土　最新15處足跡曝
家長罵翻！敦化國小臨時停課　北市府批錯誤示範：明天復課
兒童疫苗選莫德納被砲轟　柯文哲喊「利大於弊」：有還是先打
快訊／宜蘭最新34處足跡　喜互惠、咖啡店、早午餐店
18歲男確診外出重罰150萬　侯友宜撂狠話：請勿以身試法
快訊／北市92校停課　柯文哲：若戰術不變再2周所有學校會停課
若確診破百萬！前台大醫「提3大重點」：該把疫調力氣轉移
快訊／北市今增270本土　14張確診足跡出爐
快訊／花蓮+57！最新足跡曝　多家超商、全聯、麥當勞
快訊／基隆+115　68海量足跡曝
LIVE／預言全台本週大亂　柯文哲視訊主持記者會
快訊／19縣市都有確診！　本土1390「新北暴增至500人」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南新增22例！軍營+4、阿妹演唱會+4　5例感染源不明疫調中

快訊／桃園+187！最新15處足跡曝　凱悅YES KTV、青少年活動中心

快訊／不跟進中央！宜縣堅守嚴格舊制　國小2人確診全校停課10天

基隆也加入！林右昌：4／19正式啟動輕症、無症居家照護

2歲童重症嚇壞家長！醫警告1現象「就該小心」：意識不清很嚴重了

苗栗縣+5！宜蘭、湖口營區4軍人確診　苑裡高球場1例案號未出　

「我30歲時也是帥哥」！廖老大自曝爆肥黑歷史　超正嬌妻曝光

雲林+5！　麥寮婚宴感染鏈再擴大　1女童3大人確診

升學考試如期舉行　潘文忠：會考確診生可補考「統測採外加錄取」

快訊／南投+7！首現不滿5歲小姊弟確診　傳染幼教師、保母

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

超怕蟲！朋友抓一隻拋過去　他歌唱到一半崩潰尖叫閃躲

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

三寶綠燈亮才打方向燈 後方駕駛大怒飆髒話！

廖老大為20歲兒比賽噴5000萬！　頻撞車再三勸：當運動在開就好

2NE1合體了！全場合唱《I AM THE BEST》　Dara經典「直立爆炸頭」嗨到鞋子不見XD

台南新增22例！軍營+4、阿妹演唱會+4　5例感染源不明疫調中

快訊／桃園+187！最新15處足跡曝　凱悅YES KTV、青少年活動中心

快訊／不跟進中央！宜縣堅守嚴格舊制　國小2人確診全校停課10天

基隆也加入！林右昌：4／19正式啟動輕症、無症居家照護

2歲童重症嚇壞家長！醫警告1現象「就該小心」：意識不清很嚴重了

苗栗縣+5！宜蘭、湖口營區4軍人確診　苑裡高球場1例案號未出　

「我30歲時也是帥哥」！廖老大自曝爆肥黑歷史　超正嬌妻曝光

雲林+5！　麥寮婚宴感染鏈再擴大　1女童3大人確診

升學考試如期舉行　潘文忠：會考確診生可補考「統測採外加錄取」

快訊／南投+7！首現不滿5歲小姊弟確診　傳染幼教師、保母

日網爆紅「披薩心測」看你的交友態度！　選一種配料代表初次印象

剩下半小時！和泰產險「防疫保單」全停售　最新公告曝光

民生社區首宗危老案出現　老舊公寓單價上看9字頭

台南新增22例！軍營+4、阿妹演唱會+4　5例感染源不明疫調中

長程輪擱淺成功脫困　長榮：安全無虞將前往諾福克港口

快訊／桃園+187！最新15處足跡曝　凱悅YES KTV、青少年活動中心

中央開放幼童接種莫德納　北市估需9萬劑疫苗：現在有疫苗不足壓力

蝦皮購物舉辦「台灣東南亞新二代人才獎學金」　盼培育台灣新南向人才

類風濕性關節炎「1分鐘微笑量表」　讓你秒懂嚴重程度

快訊／不跟進中央！宜縣堅守嚴格舊制　國小2人確診全校停課10天

生活熱門新聞

連4日破千！本土+1390「再創新高」

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

19縣市都有確診！本土1390「新北500最多」

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

陸媒酸台灣還能吃什麼？　網秀美食接龍：上海人呢

6至11歲打莫德納　家長反彈聲浪

共存爽到誰？醫喊「台到處充滿極限」但這事例外

中症暴增打3劑疫苗肺炎　鄉民怕爆

2縣市被狂點名！網見人口數：怎炸成這樣

北市敦化、仁愛國小臨時停課到4／25　家長怨：才剛送到校就要接回

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

BNT買輸郭董？藥師：不會買就交給有經驗的人買

「新北罰150萬太過了？」洗版論戰

愛迪達突發0.8折券！他爆買1.3萬變1095元

更多熱門

相關新聞

基隆+115連2日破百　15職場37確診佔比最高

基隆+115連2日破百　15職場37確診佔比最高

基隆市長林右昌今（18）日在疫情記者會中說明， 今日基隆新增確診115例，而目前基隆居家隔離人數3672人，較昨日增加513人，自主健康管理345人，較前一日增加42人；社區篩檢站也持續進行，昨日基隆全市篩檢站共計篩檢2755人，今天早上共篩檢1493人；而加開的疫苗集中施打站，昨天共施打1089位，今天早上施打335位。

即／基隆+115！68處海量足跡曝

即／基隆+115！68處海量足跡曝

快訊／新北居隔14616人再刷紀錄　侯友宜示警：疫情還有大浪

快訊／新北居隔14616人再刷紀錄　侯友宜示警：疫情還有大浪

LIVE／基隆+115再新高！林右昌最新說明

LIVE／基隆+115再新高！林右昌最新說明

兒童疫苗選莫德納被砲轟　王鴻薇揭兩疑點：家長怒得有道理！

兒童疫苗選莫德納被砲轟　王鴻薇揭兩疑點：家長怒得有道理！

關鍵字：

指揮中心疫情會考統測

讀者迴響

熱門新聞

徐小可夫妻直播暴怒了！他飆罵2點反嗆

只有7天！7-11悄推出「隱藏好康」快取貨

月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

陳芳語認了分手超偶男友！2年戀情斷原因曝光

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

連4日破千！本土+1390「再創新高」

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

19縣市都有確診！本土1390「新北500最多」

「佐證畫面十分明確」聯盟依規定嚴懲

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

陸媒酸台灣還能吃什麼？　網秀美食接龍：上海人呢

《黑澀會》MeiMei消失8個月變這樣！

更多

最夯影音

更多
大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽
關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面