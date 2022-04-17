LINE訊息「211萬則未讀」點不完！老司機邪喊不單純　教1招秒解

▲有網友超過211萬則訊息未讀。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人收到LINE訊息後，不會馬上回覆，久而久之，就累積了幾百、幾千則訊息。倘若改變心意，聊天室一個一個點開又嫌麻煩，就有網友分享實用1步驟，直呼「善用這個功能！不用一個一個已讀」。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，好奇詢問「LINE的未讀上限是多少？」他再三強調自己絕對沒有P圖，LINE已經使用5年的他，竟累積超過211萬則訊息，「不是不讀，是多數都是群組」，時間一久，就有這麼多則了。

貼文曝光後，網友熱議，「我的最多怎麼顯示999+」、「記得去更新吧，這好像是舊版本的顯示方式」、「看到紅字就不舒服」、「我看到未讀會不舒服，沒辦法一直不點開耶」、「廢群退掉後就可以清0」、「我是清零派」、「我更新之後，LINE跟IG的訊息都不會跳出來了」、「一定要乾淨，看到那麼多數字我好焦慮」。

▲「全部已讀」很方便。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

還有些老司機一看則數太多，便直言案情不單純，「退出片群～你會發現其實你根本沒有朋友」、「安安，有群拉我飛」、「謎片群組加很多喔」、「484加了很多謎片群組」、「這是一堆片群嗎」、「可以加我進A片群嗎」。

此外，若不想再累積訊息，但又嫌聊天室一個一個點開太麻煩，也有網友表示，「善用這個功能，不用一個一個已讀！」事實上，點開LINE之後，安卓用戶可按右上方的3個點點，即可找到「全部標記為已讀」的按鍵，點選後即可「清零」；iOS用戶則是看到上方的「三條線」，進入編輯聊天列表後，即可找到「全部已讀」的按鍵。

▼左為iOS，右為安卓。（圖／翻攝自LINE）