男為吃烤肉串「餓到抓狂」　怒朝廚師近距離連轟4槍！監視畫面曝

▲義大利一名23歲廚師古茲曼（Yelfri Guzman）遭29歲男性顧客佩科拉雷（Federico Pecorale）連開4槍。（圖／翻攝自YouTube／Event News）

記者張寧倢／編譯

義大利佩斯卡拉市（Pescara）一名29歲男子「餓到抓狂」，因為買烤肉串等太久，竟然衝到櫃台和店家理論，接著掏出手槍，朝23歲廚師古茲曼（Yelfry Guzman）連續開槍，即使古茲曼已經躲到桌面下方，嫌犯仍不肯罷休，還翻進櫃台繼續開槍，導致古茲曼身中4槍送醫。在場另一名店員則是驚恐萬分地縮在牆角。

根據《太陽報》報導，兇嫌是來自佩斯卡拉一處城鎮蒙特西爾瓦諾（Montesilvano）的29歲男子佩科拉雷（Federico Pecorale），他在10日下午前往一家名為「Casa Rusti」的餐廳，據悉他當時飢腸轆轆，本來正在店外的用餐區等待他的餐點，似乎是因為等了太久，且認為拿到的烤肉串醃得不夠入味，開始大發脾氣。

監視器畫面顯示，佩科拉雷走進餐廳，站在櫃台和23歲廚師古茲曼抱怨肉串「索然無味」，結果下秒他竟然直接掏槍，朝著手無寸鐵的古茲曼槍擊，嚇得對方立刻趴下，躲藏在桌子後方。然而，佩科拉雷還不打算放過他，也翻進櫃台內對著地上的古茲曼近距離開槍，另一名店員則縮在角落裡極度驚恐。

據報導，古茲曼因此身中4槍被緊急送醫，佩科拉雷犯案後先是向親戚尋求庇護，又乘坐計程車企圖向北逃亡，最終在高速公路休息站被警方逮捕，當場被搜出一把半自動槍枝，據信就是他用來謀殺古茲曼的同一把槍。報導指出，出身多明尼加共和國的古茲曼除了是廚師，也是一名2歲男孩的父親，目前已經接受手術，正在住院恢復中。

▲當地官員前往醫院探視古茲曼。（圖／翻攝自Facebook／Marco Marsilio）

當地媒體報導，佩科拉雷的律師辯護稱，他19歲時遭遇一場車禍，經歷嚴重腦損傷，此後便持續領取政府的殘疾補助金，由於佩科拉雷常因為殘疾遭人嘲笑，於是習慣隨身攜帶槍枝。

古茲曼受訪稱，他至今仍感到害怕，他有可能終身無法行走，遇襲當下他心想「我死定了，我很快就要死了，我向上帝祈禱了很久」，對方吃過一輪烤肉串後又加點了10根，他要求我要把調味得更鹹一點，因為第一批沒有任何鹹味，「我不知道是什麼激起了他的憤怒，他前兩天還來用過餐，但我並不認識他。」

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