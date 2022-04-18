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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸動力電池商集體越洋建廠　看中歐美用技術換市場

▲大陸遠景動力將在美國肯塔基州興建電池超級工廠。（圖／翻攝遠景動力官網）

▲陸企遠景動力將在美國肯塔基州興建電池超級工廠。（圖／翻攝遠景動力官網）

記者魏有德／綜合報導

2021年全球動力電池裝機量排行第九的大陸遠景動力計劃於美國肯塔基州興建電池廠，規劃產能30GWh（相當於滿足50萬輛50至60度容量電動車的需求）。這也是繼大陸電池業龍頭寧德時代為首的相關產業，最新傳出的越洋建廠計畫。

▲寧德時代。（圖／CFP）

▲寧德時代。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，遠景動力在英國和法國均已有所佈局，為日產和雷諾供貨，今年（2022年）更是拿到了奔馳（賓士）的訂單，計劃一同佈局歐美市場。

據了解，大陸裝機量排名前十的動力電池廠商自2021年起，無一例外地開始加速擴張國際版圖，首選則是歐洲和美國這兩個最具潛力的海外市場。寧德時代在德國的第一家電池工廠已經取得8GWh電芯（12萬輛電動車所需的電池）生產許可，投產在即。此外，寧德時代在北美或將斥資50億美元建廠，為包括特斯拉在內的客戶供貨。

據SNE Research發佈的2021全球十大動力電池企業排名顯示，前10名均為來自亞洲的廠商（大陸6家、韓國3家、日本1家）。這也代表歐美國家車企顯階段只能依賴「亞洲電池」，即便歐美國家正全力扶持本土企業打造電池產業鏈，但一份來自歐洲運輸環境聯合會的報告指出，「這種情況會一直持續到2029至2030年」。

對大陸電池龍頭企業寧德時代而言，越洋建廠也不失為一次「自救」的機會，挑戰者除境內有比亞迪緊隨其後，在全球競逐者方面，來自南韓的LG化學也大有趕超之勢。

外界分析，大陸電池業紛紛跨海尋求更大商機，用技術換市場也不如想像中簡單，中西文化差異、勞動力培訓及更為嚴苛的碳排放標準等，都具有一定程度的挑戰。

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